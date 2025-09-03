Polícia investiga americano que levou filho para desconexão digital em mata de SC

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O americano Mark Alexander Rogers, 48, vai responder a uma investigação da Polícia Civil de Santa Catarina após desaparecer com o filho de 13 anos para viver uma experiência longe do mundo digital e ensinar o adolescente a sobreviver na natureza, sem nenhuma estrutura de apoio.

Os dois foram encontrados na tarde desta terça-feira (2), pelo Corpo de Bombeiros, em um acampamento improvisado em área de mata próxima à praia das Conchas, na região do Morro do Careca, em Balneário Camboriú.

O homem é suspeito de expor a vida do filho a perigo direto e iminente, crime previsto no artigo 132 do Código Penal, com pena de três meses a um ano de prisão.

Segundo a polícia, Alexander e o filho, nascido na Nicarágua, desapareceram na quinta-feira, 28 de agosto, após serem vistos em um shopping.

Em depoimento, o homem contou que descartou os dois telefones celulares em uma obra no centro da cidade e foi para a mata sem acesso a nenhum tipo de comunicação.

"Eles queriam se desconectar e não queriam nem o telefone desligado perto deles", disse a delegada Luana Backes, uma das responsáveis pela investigação, em entrevista à imprensa.

Pai e filho improvisaram um acampamento com uma barraca feita de madeira compensada e colchões de folhas de árvores.

O americano partiu para a aventura com o adolescente sem levar alimentos e água potável. No local, se alimentaram de frutas e cactos.

Os dois foram encontrados com fome, sede e cansados. De acordo com a polícia, o menino comeu bolo, pão e tomou água logo após ser localizado.

"A ideia dele era reproduzir o 'Largados e Pelados' com o filho", afirmou a delegada, referindo-se ao reality em que os participantes recebem a missão de sobreviver em áreas selvagens durante 21 dias.

No caso de Balneário Camboriú, pai e filho levaram apenas com as roupas que usavam.

Além de fome e sede, os dois enfrentaram dias de chuva e frio e ficaram cinco dias sem tomar banho.

A polícia investigava o desaparecimento da dupla após ser acionada por amigos de Alexander e chegou a montar uma força tarefa para descobrir o paradeiro. O carro foi encontrado abandonado em uma estrada e em seguida os bombeiros localizaram os dois.

Após o depoimento, o americano assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O Conselho Tutelar de Balneário Camboriú acompanha o caso.