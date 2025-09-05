Prefeitura interdita Shopping 25 Brás, no centro de São Paulo

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo interditou e começou a lacrar o Shopping 25 Brás, no centro de São Paulo, nesta sexta-feira (5). Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), a subprefeitura da Mooca realizou o embargo porque o local possui autorização para funcionamento com um mezanino além do térreo, mas as equipes constataram dois outros pavimentos construídos.

Segundo a prefeitura, a medida foi tomada após o esgotamento de todas as medidas administrativas e a aplicação de R$ 4,8 milhões em multas. "Ainda assim, a obra seguiu em andamento mesmo após o embargo, motivo pelo qual o imóvel está sendo lacrado."

A reportagem tenta contato com a administração do imóvel.

Houve recurso durante o processo administrativo, segundo a prefeitura, mas isso não autorizava a continuidade da obra. "Para solicitar o levantamento do embargo, é necessário abrir um protocolo junto à subprefeitura e comprovar a conformidade do empreendimento com o projeto aprovado", disse a gestão.

A gestão Nunes também disse que vai encaminhar o caso à polícia para abertura de um inquérito por desobediência.

O imóvel onde funciona o Shopping 25 Brás, no centro de São Paulo, atingido por um incêndio em outubro do ano passado, pertence a Law Kin Chong, empresário sino-brasileiro que aluga lojas em vários endereços na região central. Como mostrou reportagem da Folha, ele já foi considerado um dos maiores contrabandistas do país e foi alvo de uma CPI sobre pirataria na Câmara Municipal.

A administração do shopping é feita pela empresa Maxim Administração e Participações Ltda, que não pertence a Chong, segundo pessoa familiarizada com as atividades do empresário.