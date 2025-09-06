Homem morre em acidente duas horas após comprar Porsche no RS

Um homem de 45 anos morreu na tarde de quinta-feira, 4 de setembro, em um acidente de trânsito envolvendo um Porsche Cayman, no Rio Grande do Sul. A vítima havia adquirido o veículo cerca de duas horas antes.
Segundo o g1, Jonas Stefanello teria perdido o controle do carro enquanto trafegava entre os municípios de Carazinho e Sarandi.
O acidente aconteceu por volta das 14h30, aproximadamente duas horas depois da compra do automóvel, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O homem havia comemorado aniversário dois dias antes e deixa esposa e uma filha de nove anos.
“De sorriso fácil e carisma ímpar, Jonas tinha grande facilidade em fazer amigos e era conhecido pelo seu jeito descontraído e alegre. Sua energia contagiante marcava os lugares por onde passava”, destacou a empresa Coprel, da qual o pai da vítima é proprietário, em comunicado.
As autoridades investigam as causas do acidente.
