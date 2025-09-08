Anvisa proíbe venda de 32 suplementos por fabricação em 'condições insalubres'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou na última sexta-feira (5) a proibição da venda de 32 suplementos alimentares fabricados pela empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.
Segundo a agência reguladora, a medida foi consequência de uma inspeção sanitária ao local de fabricação. Os agentes constataram que os suplementos eram produzidos em estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.
A reportagem telefonou para o número da Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda, mas não conseguiu contato com a empresa até a publicação deste texto.
A lista de produtos proibidos inclui suplementos de creatina, colágeno, tadalafila, maca peruana e ômega 3, entre outros.
Foi determinada a apreensão e fica proibida a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso de todos os lotes dos produtos da empresa, seguindo o que diz o artigo 46 do decreto-lei 986/1969.
CONFIRA A LISTA COMPLETA DE PRODUTOS PROIBIDOS
- Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin
- Creatina Marca Turbo Black Vitamin
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black
- Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin
- Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin
- Moringa Marca Ervas Brasil
- Maca Peruana Marca Ervas Brasil
- Hibisco Marca Ervas Brasil
- Graviola Marca Ervas Brasil
- Tadala Natural Marca NB Nutrition
- Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin
- Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin
- Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin
- Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin
- L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin
- K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin
- Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin
- Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin
- Ômega 3 Marca NB Nutrition
- Moringa Oleifera Marca NB Nutrition
- Magnésio Treonato Marca NB Nutrition
- Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition
- Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition
- Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais
- Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife
- Maca Premium Marca Nutrição Esportiva
- Max Vision Marca Turbo Black Vitamin
- Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition
- Maca Peruana Concentrado Marca Max Force
- Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus
- Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis