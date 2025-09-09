Jornalista da TV Record morre eletrocutada após acidente em BH

© Reprodução

Uma jovem de 22 anos morreu eletrocutada, no domingo (7), em Belo Horizonte, depois de o carro onde seguia ter batido em um semáforo. O namorado, que conduzia o veículo, está em estado grave e um outro passageiro sofreu ferimentos leves.

Segundo o 'G1', que cita testemunhas, o motorista teria perdido o controle do carro e bateu contra um semáforo. O veículo se incendiou em seguida.

A jovem chamada Brunna Ribeiro de Castro Rosas - estudante de jornalismo e estagiária na TV Record - estava a sair do carro quando foi eletrocutada devido a fios elétricos que se encontravam soltos, tendo morrido no local.

Várias testemunhas relataram que o carro seguia em alta velocidade.

Dentro do veículo estava ainda um terceiro passageiro, editor de imagem na TV Record, que conseguiu sair consciente, apesar de ter alguns ferimentos, como queimaduras leves. O ferido contou que os três tinham saído de uma festa.

O namorado da vítima mortal, que se encontra em estado grave, e o editor de imagem foram transportados para o hospital. O corpo de Brunna Rosas foi transportado para o Instituto Médico Legal.

A TV Record, de Minas, emitiu um comunicado lamentando "profundamente a morte de Brunna". A emissora referiu ainda que a jovem integrava a redação há quase dois anos, tendo sido descrita como inteligente, comprometida e divertida.

Por sua vez, a Polícia Civil informou que ainda está a investigar as circunstâncias do acidente.