Zoológico de Brasília ficará com jaguatirica cega resgatada em rodovia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jaguatirica Fúria, um macho adulto com deficiência visual, é o novo morador do Jardim Zoológico de Brasília. A instituição contou a história do felino nas redes sociais. Fúria foi resgatado em 2022, ainda filhote, na rodovia BR-208, em Mato Grosso. Ele estava desorientado e sozinho. Desde então, recebeu cuidados veterinários e está adaptado à sua limitação.

Segundo a instituição, exames constataram que Fúria teve comprometimento severo da visão devido a alterações neurológicas compatíveis com um trauma craniano.

"Ele não pode retornar à natureza e precisará viver sob cuidados humanos para garantir sua segurança e bem-estar. Fúria finalizou os tratamentos em nosso hospital veterinário e agora pode ser visitado", diz comunicado da instituição.

"Seu recinto foi adaptado para atender às suas necessidades, oferecendo um espaço seguro e confortável. Assim, o Fúria segue sua vida com qualidade e dignidade, além de contribuir para a educação ambiental de todos que o conhecem", diz o texto.

A jaguatirica é um felino originário das Américas do Sul e Central. Seu estado de conservação é considerado pouco preocupante.