Mulher invade motel e descobre marido com político: “Por R$150?”

Uma cena inusitada marcou a segunda-feira (9/9) na cidade de Esperança, no Rio Grande do Norte. Após suspeitar de uma possível traição, uma mulher decidiu seguir o marido e acabou flagrando-o em um motel com um ex-candidato a vereador de Natal.

Segundo informações, antes do flagrante, a esposa, que não teve o nome revelado, já havia clonado o celular do companheiro e teria encontrado mensagens trocadas entre os dois homens. O conteúdo das conversas levantou suspeitas e fez com que ela planejasse o momento exato para surpreendê-los.

Na data do ocorrido, ao confirmar que o marido estava no local com o político, a mulher invadiu o motel e arrombou a porta do quarto onde os dois estavam. Ao entrar, questionou o marido em tom irônico: “Por R$ 150, é? Foi bom aí? Foi gostoso?”.

De acordo com a mulher, o valor citado seria o motivo pelo qual o marido teria aceitado a relação sexual com o ex-candidato.

Apesar da confusão, a situação foi contornada ainda no local, sem a necessidade de acionar a Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

