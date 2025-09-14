Notícias ao Minuto
Sucuri devora tucano que foi beber água em Bonito; vídeo

O momento foi registrado pelo guia turístico Alyson Bruno, que acompanhava os visitantes e filmou toda a ação.

Guilherme Bernardo
14/09/2025 07:12 ‧ há 2 horas por Guilherme Bernardo

Brasil

Mato Grosso do Sul

Um grupo de turistas que passeava pelo Rio Formoso, em Bonito (MS), foi surpreendido por uma cena impressionante no último domingo (7). Uma sucuri foi flagrada engolindo um tucano, à vista de todos. O momento foi registrado pelo guia turístico Alyson Bruno, que acompanhava os visitantes e filmou toda a ação.

 

Segundo Alyson, a ave havia se aproximado da beira do rio para beber água quando foi atacada pela cobra. Em pouco tempo, a sucuri dominou a presa e iniciou o processo para engoli-la inteira.

“Ela devorou o tucano por completo. Registrei tudo, desde o momento em que ela pegou até engolir. No começo, achei que não fosse conseguir, por causa do bico e do tamanho da cabeça da ave, mas me enganei. Ela me provou porque é a rainha das águas”, contou o guia.

Sucuris no Brasil

No mundo, existem quatro espécies conhecidas de sucuris, e três delas são encontradas no Brasil:

Eunectes murinus – Sucuri-verde
Eunectes notaeus – Sucuri-amarela
Eunectes deschauenseei – Sucuri-malhada
A quarta espécie, Eunectes beniensis — conhecida como sucuri-de-bené — ocorre apenas na Bolívia.

Mitos e verdades sobre as sucuris

Apesar da fama e de muitas histórias que circulam há décadas, especialistas explicam que várias crenças sobre as sucuris não são verdadeiras.

Entre os principais mitos está o de que esses animais atacam humanos. Não há registros comprovados de ataques a pessoas. Segundo pesquisadores, as sucuris são animais tímidos, que evitam ao máximo o contato humano.

Outro ponto são os relatos sobre exemplares gigantes, com mais de 10 metros de comprimento. Essas histórias são consideradas lendas. O maior indivíduo já registrado media 8,80 metros e está exposto no Museu de Londres.

A alimentação das sucuris inclui peixes, anfíbios e pequenos mamíferos. Caçadas a animais maiores, como capivaras, acontecem, mas são incomuns.

Quanto ao habitat, as sucuris são cobras semiaquáticas, adaptadas a viver em rios, lagos e áreas alagadas, geralmente distantes de locais com grande presença humana.

Por fim, o comportamento defensivo da espécie também costuma ser mal interpretado. Quando se sentem ameaçadas, as sucuris preferem fugir para a água em vez de atacar. Além disso, são excelentes nadadoras, o que garante a elas grande mobilidade em ambientes aquáticos.

