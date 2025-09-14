Vereador se pronuncia após flagra no motel com homem casado; vídeo

© Reprodução / Instagram

O vereador Eliú Oliveira, conhecido como “vereador da Cidade da Esperança”, em Natal, se pronunciou neste sábado (13) depois de ser flagrado em um motel com um homem casado. O caso viralizou nas redes sociais e ganhou repercussão nacional após a esposa do homem invadir o quarto, gravar o flagrante e acusar o parlamentar de ter pago R$ 150 para estar com o marido dela.

Em vídeo publicado nas redes sociais e divulgado pelo perfil Blog MG, Eliú afirmou que não cometeu nenhum crime e disse que não deve satisfações de sua vida pessoal à sociedade. O parlamentar, que é solteiro, destacou ainda que desconhecia que o homem envolvido era casado.

“Eu sou Eliú Oliveira, o conhecido vereador da Cidade da Esperança. No caso do escândalo dos R$ 150 no motel, eu não vim dar satisfação da minha vida pessoal para a sociedade. Eu não cometi crime. Eu não sabia do relacionamento. E eu não tenho relacionamento com ninguém. Contudo, me sinto profundamente triste de estar naquelas cenas”, declarou.

Mulher invade motel e descobre marido com político: "Por R$150?" Segundo informações, antes do flagrante, a esposa, que não teve o nome revelado, já havia clonado o celular do companheiro e teria encontrado mensagens trocadas entre os dois homens. O conteúdo das conversas levantou suspeitas e fez com que ela planejasse o momento exato para surpreendê-los.

O flagrante



O episódio aconteceu em Natal e foi registrado em vídeo pela esposa do homem, que invadiu o quarto de motel após arrombar a porta. Nas imagens, a mulher questiona o marido e o vereador sobre o encontro. “Por R$ 150, é? Foi bom aí? Foi gostoso?”, diz ela no momento em que surpreende os dois.

De acordo com a mulher, o marido teria aceitado a relação sexual por causa do valor oferecido por Eliú Oliveira. O vídeo circulou rapidamente nas redes sociais e levou o nome do parlamentar a figurar entre os assuntos mais comentados da internet.

Reação do vereador



Na gravação divulgada neste sábado, Eliú disse compreender a reação da esposa e lamentou a exposição pública. Segundo ele, a Polícia Militar foi acionada para conter a situação, e um acordo foi firmado no local: o vereador arcaria com os prejuízos materiais causados pela mulher no motel e, em troca, as imagens não seriam divulgadas.

“Entendo perfeitamente o estado emocional daquela jovem. Com a chegada da Polícia Militar, conseguimos apaziguar a situação e entrar em um acordo em que os danos causados por ela naquele estabelecimento eu sanaria e ela não divulgaria as imagens. Mas, para mim, o mais importante é que algo muito pior não aconteceu”, disse.

Repercussão



A polêmica rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando memes, críticas e debates sobre a conduta do vereador. Apesar da repercussão, Eliú reforçou que não praticou nenhum ato ilegal. Ele afirmou que não mantém relacionamento fixo e que não tinha conhecimento prévio do estado civil do homem envolvido no episódio.

No vídeo, o vereador insistiu que sua vida pessoal não deve ser alvo de cobrança pública. Ainda assim, reconheceu que o episódio o deixou constrangido e entristecido. “Não devo satisfação à sociedade sobre minha vida íntima, mas lamento profundamente o ocorrido”, concluiu.