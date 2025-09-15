Túnel Santos-Guarujá reduzirá travessia de 1h para apenas 2 minutos

© Reprodução

A Baixada Santista deve, enfim, tirar do papel um dos projetos mais esperados de sua história: o túnel submerso que ligará Santos a Guarujá. Com investimento estimado em R$ 6 bilhões, a obra promete encurtar para apenas dois minutos uma travessia que hoje pode levar quase uma hora por terra ou, no mínimo, 18 minutos de balsa, sem contar filas e atrasos.

O leilão que definiu a empresa responsável foi realizado no início de setembro de 2025, na B3, em São Paulo. O contrato, válido por 30 anos, prevê não apenas a construção, mas também a operação e manutenção do túnel, em parceria entre os governos federal e estadual e a iniciativa privada.

Tecnologia inédita no país

O projeto usará o método de túnel imerso, o mesmo empregado no megaprojeto europeu Fehmarnbelt, que conecta Alemanha e Dinamarca. Grandes blocos de concreto serão moldados em terra, rebocados até o canal e posicionados no fundo do mar, encaixados com precisão e protegidos por uma camada de pedras. Essa solução foi escolhida porque o solo da região é instável para escavações tradicionais e porque pontes não são viáveis devido ao tráfego marítimo intenso e à proximidade da Base Aérea de Santos.

Estrutura prevista

O túnel terá seis faixas de tráfego, ciclovia, passagem de pedestres e espaço reservado para um futuro VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A ideia é integrar mobilidade urbana, transporte de cargas e turismo em uma mesma infraestrutura.

Impactos esperados

De acordo com o secretário nacional de Portos, Alex Ávila, a obra vai ampliar a eficiência logística do Porto de Santos, aumentar a competitividade brasileira no comércio exterior e reduzir custos de transporte. Para a população, o impacto virá em mobilidade, menos poluição causada por veículos parados em filas e ganho de tempo no dia a dia.

Um marco para a engenharia brasileira

Além de atender a uma demanda histórica da região, o túnel Santos-Guarujá deverá ser referência em inovação de engenharia no Brasil. Se bem-sucedido, pode abrir caminho para projetos semelhantes em outras áreas estratégicas do país.