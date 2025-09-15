Participante do Shark Tank Brasil morre em acidente de paraquedas no Rio

© Reprodução- Instagram

O empresário Gabriel Farrel, fundador da rede de pizzarias Borda e Lenha, morreu neste domingo (14) em um acidente aéreo na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, Gabriel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, mas o paraquedas não funcionou corretamente.

Formado em engenharia, ele deixou a profissão para seguir sua paixão pela culinária. Começou com uma pizzaria móvel para eventos e, em seguida, criou a Borda e Lenha, voltada para o delivery, que mais tarde se consolidou como uma franquia.

Muito ativo nas redes sociais, Gabriel reunia mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok, onde compartilhava reflexões sobre empreendedorismo e registrava momentos praticando esportes radicais como paramotor e basejump.

Em 2021, ganhou destaque ao participar do reality show Shark Tank Brasil, no qual recebeu investimento para expandir sua rede de pizzarias.

No último sábado (13), publicou um vídeo correndo com seu cachorro na Praia de São Conrado, ao amanhecer, acompanhado da legenda: “Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível”.