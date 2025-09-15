Notícias ao Minuto
Procurar

Participante do Shark Tank Brasil morre em acidente de paraquedas no Rio

Fundador da rede de pizzarias e ex-participante do Shark Tank Brasil morreu após falha no paraquedas durante salto na Praia da Reserva. Aos 2021, recebeu investimento para expandir o negócio e era conhecido por praticar esportes radicai

Participante do Shark Tank Brasil morre em acidente de paraquedas no Rio

© Reprodução- Instagram

Notícias ao Minuto
15/09/2025 07:30 ‧ há 7 horas por Notícias ao Minuto

Brasil

Gabriel Ferrel

O empresário Gabriel Farrel, fundador da rede de pizzarias Borda e Lenha, morreu neste domingo (14) em um acidente aéreo na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

 

De acordo com a Polícia Civil, Gabriel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, mas o paraquedas não funcionou corretamente.

Formado em engenharia, ele deixou a profissão para seguir sua paixão pela culinária. Começou com uma pizzaria móvel para eventos e, em seguida, criou a Borda e Lenha, voltada para o delivery, que mais tarde se consolidou como uma franquia.

Muito ativo nas redes sociais, Gabriel reunia mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok, onde compartilhava reflexões sobre empreendedorismo e registrava momentos praticando esportes radicais como paramotor e basejump.

Em 2021, ganhou destaque ao participar do reality show Shark Tank Brasil, no qual recebeu investimento para expandir sua rede de pizzarias.

No último sábado (13), publicou um vídeo correndo com seu cachorro na Praia de São Conrado, ao amanhecer, acompanhado da legenda: “Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível”.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Gabriel Farrel (@gabrielfarrel)

Nikolas Ferreira tenta caçar visto de Felipe Neto e briga com famosos

Nikolas Ferreira tenta caçar visto de Felipe Neto e briga com famosos

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) passou o fim de semana em embates nas redes sociais com Felipe Neto, Whindersson Nunes, Pedro Certezas e o cantor Júnior. O parlamentar chegou a sugerir o cancelamento de vistos para os EUA e lançou ataques pessoais contra os artistas

Notícias ao Minuto | 07:05 - 15/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você