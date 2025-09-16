Famosos que foram supostamente mortos pelos Illuminati

© <p>Getty Images</p>

Algumas pessoas realmente acreditam que a sociedade secreta conhecida como Illuminati está por trás de alguns dos eventos mais importantes do mundo. Outros gostam muito de teorias da conspiração e de discutir mortes polêmicas, claro. Na lista a seguir, veja quem são os famosos que, segundo teorias da conspiração, foram assassinados pela infame sociedade secreta, conforme listado por Ranker.