Algumas pessoas realmente acreditam que a sociedade secreta conhecida como Illuminati está por trás de alguns dos eventos mais importantes do mundo. Outros gostam muito de teorias da conspiração e de discutir mortes polêmicas, claro. Na lista a seguir, veja quem são os famosos que, segundo teorias da conspiração, foram assassinados pela infame sociedade secreta, conforme listado por Ranker.
Famosos que foram supostamente mortos pelos Illuminati
Você acredita em alguma dessas histórias?
