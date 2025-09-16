Notícias ao Minuto
Hospital das Clínicas de SP é eleito centro de referência internacional no combate ao câncer

Agência vinculada à ONU põe a instituição como polo de excelência no diagnóstico e tratamento da doença; escolha da instituição levou em consideração a capacidade operacional e vanguarda na especialidade

© Divulgação

Folhapress
16/09/2025 18:11 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O HC (Hospital das Clínicas) da Faculdade de Medicina da Universidade de São foi eleito Centro Âncora da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), organização vinculada à ONU (Organização das Nações Unidas), para combate ao câncer. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (16) na sede da agência, em Viena, capital da Áustria.

 

Os centros âncora atuam como polos regionais de conhecimento especializado e treinamento.

A coordenadora do Serviço de radioterapia do HC, a professora Heloisa Carvalho, foi quem assinou o acordo nesta terça-feira. Ela diz que "o reconhecimento internacional da excelência científica abre portas para atrair mais investimentos estratégicos, promover inovação e, acima de tudo, ampliar o acesso dos pacientes a tecnologias avançadas e tratamentos de ponta".

A escolha do HC levou em consideração sua capacidade operacional e vanguarda na especialidade.

Na última semana, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi colocado entre os melhores do mundo num ranking internacional, o World's Best Specialized Hospitals 2026.

O HC apareceu em diversas especialidades médicas, demonstrando sua amplitude de excelência. Os melhores desempenhos foram em neurologia, na 32ª posição, e ortopedia, no 77º lugar. Em outras áreas, a instituição ficou posicionada da seguinte forma: neurocirurgia, na 90ª posição, mantendo a colocação do ranking anterior, gastroenterologia, no 117º lugar e cardiologia, no 299º lugar.

"Nós passamos a ter um número único, o CPF... Vai ser um elemento muito importante de eficiência no sistema único de saúde", disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Folhapress | 15:36 - 16/09/2025

