Notícias ao Minuto
Procurar

Criança é “trocada” em creche de SC e sai com mulher desconhecida

Em Porto Belo, Santa Catarina, um menino de dois anos foi entregue por engano a uma babá desconhecida em uma creche municipal. A criança foi devolvida minutos depois, sem ferimentos, mas a mãe denuncia negligência, transferiu o filho para escola particular e pretende acionar a Justiça

Criança é “trocada” em creche de SC e sai com mulher desconhecida

© Reprodução- Instagram

Notícias ao Minuto
17/09/2025 04:55 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Brasil

Porto Belo

Uma mãe viveu momentos de desespero em Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, após seu filho de dois anos ser entregue por engano a uma babá que ela desconhecia. O caso ocorreu na sexta-feira (12), na creche municipal NDI Clube do Cebolinha.

 

Filira Azevedo, de 28 anos, chegou à unidade por volta das 17h para buscar a criança e foi informada pelo porteiro que o menino já havia saído acompanhado. Ao entrar na escola, confirmou que o filho não estava mais no local. Segundo a versão apresentada pela direção, a confusão aconteceu porque a babá, que costuma buscar outras crianças na unidade, deveria retirar naquele dia um aluno com o mesmo nome do filho de Filira.

Ao perceberem o erro, funcionários acionaram a responsável. A babá retornou à creche minutos depois com o menino, que estava no banco traseiro do carro sem cinto de segurança. A criança correu ao encontro da mãe e não sofreu ferimentos, mas voltou para casa assustada e em silêncio.

“Não foi uma mochila que entregaram errado, foi a vida do meu filho”, declarou Filira em vídeo publicado nas redes sociais. Ela afirma que, na matrícula, registrou autorização apenas para ela, o marido ou os avós retirarem o menino da escola. “A professora poderia, no mínimo, ter me ligado”, criticou.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Filira Pratas 925 (@filirapratas925)

A mãe contou que permaneceu em choque durante todo o episódio e que só conseguiu chorar quando chegou em casa. Diante da situação, decidiu transferir o filho para uma escola particular. “Não era um gasto previsto, mas não tem condições de deixá-lo lá. Foi muita negligência”, afirmou.

A mãe quer que a instituição seja responsabilizada e adote medidas para reforçar a segurança. Segundo ela, o marido, que é advogado, registrou boletim de ocorrência na delegacia ainda na sexta-feira, e a família pretende ingressar com uma ação judicial.

Bebê de 20 dias morre atropelado por carro desgovernado na Espanha

Bebê de 20 dias morre atropelado por carro desgovernado na Espanha

Um bebê de 20 dias morreu após ser atingido por um carro que começou a se mover sozinho em Alicante, na Espanha. A mãe, de 37 anos, também ficou gravemente ferida. A polícia investiga se houve falha mecânica ou esquecimento do freio de mão

Notícias ao Minuto | 14:00 - 15/09/2025

 

Partilhe a notícia

Recomendados para você