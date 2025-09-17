Criança é “trocada” em creche de SC e sai com mulher desconhecida

© Reprodução- Instagram

Uma mãe viveu momentos de desespero em Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, após seu filho de dois anos ser entregue por engano a uma babá que ela desconhecia. O caso ocorreu na sexta-feira (12), na creche municipal NDI Clube do Cebolinha.

Filira Azevedo, de 28 anos, chegou à unidade por volta das 17h para buscar a criança e foi informada pelo porteiro que o menino já havia saído acompanhado. Ao entrar na escola, confirmou que o filho não estava mais no local. Segundo a versão apresentada pela direção, a confusão aconteceu porque a babá, que costuma buscar outras crianças na unidade, deveria retirar naquele dia um aluno com o mesmo nome do filho de Filira.

Ao perceberem o erro, funcionários acionaram a responsável. A babá retornou à creche minutos depois com o menino, que estava no banco traseiro do carro sem cinto de segurança. A criança correu ao encontro da mãe e não sofreu ferimentos, mas voltou para casa assustada e em silêncio.

“Não foi uma mochila que entregaram errado, foi a vida do meu filho”, declarou Filira em vídeo publicado nas redes sociais. Ela afirma que, na matrícula, registrou autorização apenas para ela, o marido ou os avós retirarem o menino da escola. “A professora poderia, no mínimo, ter me ligado”, criticou.

A mãe contou que permaneceu em choque durante todo o episódio e que só conseguiu chorar quando chegou em casa. Diante da situação, decidiu transferir o filho para uma escola particular. “Não era um gasto previsto, mas não tem condições de deixá-lo lá. Foi muita negligência”, afirmou.

A mãe quer que a instituição seja responsabilizada e adote medidas para reforçar a segurança. Segundo ela, o marido, que é advogado, registrou boletim de ocorrência na delegacia ainda na sexta-feira, e a família pretende ingressar com uma ação judicial.