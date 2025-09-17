Caminhão pega fogo no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP)

© ShutterStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão pegou fogo no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), na noite desta terça-feira (16). Em nota, a concessionária afirma que houve um princípio de incêndio no veículo, que estava localizado no pátio de aeronaves. Ninguém ficou ferido.

A Aeroportos Brasil Viracopos afirma que as chamas foram rapidamente combatidas "inicialmente pela equipe de solo e, em seguida, pelos bombeiros do aeroporto". Os passageiros que estavam em uma aeronave ao lado do local que pegou fogo foram realocados para outra aeronave por questões de segurança.

"Os procedimentos de resposta à emergência foram seguidos e não houve impacto nas operações de poucos e decolagens", afirma o aeroporto.