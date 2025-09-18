Notícias ao Minuto
Brasil enfrenta sexta onda de calor de 2025 com risco de novos recordes

Fenômeno se estende até 22 de setembro, na transição para a primavera, com temperaturas até 5 °C acima da média. Regiões do Centro-Oeste, Norte e Nordeste podem superar 40 °C, enquanto o Sul terá chuvas intensas

18/09/2025 08:20

O Brasil enfrenta, a partir desta quinta-feira (18), a sexta onda de calor de 2025, que deve se estender até o dia 22, coincidindo com a chegada da primavera, prevista para as 15h19 de segunda-feira (22). De acordo com o Climatempo, os termômetros podem marcar até 5 °C acima da média histórica em várias regiões do país, com chance de quebra de recordes de temperatura.

 

As áreas mais atingidas devem ser Centro-Oeste, Norte e Nordeste, onde cidades como Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Brasília e Palmas podem superar os 40 °C. No Sudeste, norte e oeste de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo também devem registrar forte aquecimento, aproximando capitais de seus recordes anuais. No Sul, o calor se concentra no norte do Paraná, mas acompanhado de temporais em outras áreas.

Entre os recordes já registrados em 2025 estão: Cuiabá (41,4 °C em 3/9), Campo Grande (38,7 °C em 11/9), Goiânia (39,2 °C em 11/9), Brasília (33,6 °C em 12/9), São Paulo (34,8 °C em 2/3), Rio de Janeiro (41,3 °C em 17/2), Belo Horizonte (34,4 °C em 21/1) e Vitória (36,5 °C em 24/2).

Apesar do calor, o Inmet prevê instabilidade em algumas regiões. O Amazonas pode acumular até 100 mm de chuva, enquanto no litoral entre Rio de Janeiro e Espírito Santo também deve chover. Já o Rio Grande do Sul pode enfrentar volumes acima de 200 mm, com rajadas de vento e risco de granizo.

Meteorologistas destacam que o fim do inverno terá características típicas da primavera, com calor intenso, pancadas de chuva isoladas, baixa umidade e até redemoinhos de poeira em áreas mais secas, aumentando o risco de tempestades rápidas e intensas.

