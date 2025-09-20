Notícias ao Minuto
Cartório pode recusar: Nomes de bebês proibidos no Brasil e no mundo

De Nutella a Ikea!

20/09/2025 07:24

Registrados

O que há em um nome? Muito, aparentemente. Tanto que em alguns países há uma série de nomes que não são permitidos. Pais do mundo inteiro têm se inspirado nas mais variadas fontes para registrar seus filhos. Mas alguns viram suas ideias escolhidas serem rejeitadas pelas leis locais e até mesmo pelos tribunais.

 

Nesta galeria, trazemos alguns dos exemplos mais famosos de nomes que foram proibidos ao redor do mundo, incluindo Brasil. Clique para conhecê-los.

