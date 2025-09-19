Ciclone provoca virada no tempo, temporais fortes e frio nos próximos dias

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O avanço de uma frente fria marcará o fim do inverno e o início da primavera nos próximos dias. A alteração climática está associada a um ciclone extratropical, com previsão de temporais e queda na temperatura no Centro-Sul.

O QUE DIZ A PREVISÃO

A formação da frente fria começa no decorrer deste sábado (20) entre Argentina, Paraguai e o Sul do Brasil, segundo o Climatempo. O quadro deve se estabelecer até a noite e avançar pelo sul do país e para o Mato Grosso do Sul no domingo.

Na região Sul, a previsão é de temporais fortes previstos para sábado e domingo. Não se descarta a possibilidade de queda de granizo e acúmulo significativo de chuva, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, informou o Inmet.

Início da primavera na segunda (22) será marcada pela frente fria. A queda na temperatura chegará a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sobre o Centro-Oeste e vai atingir o sul de Rondônia.

A frente fria se mantém na terça (23) em algumas regiões. Desta vez, no entanto, o clima estará mais frio no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais, provocando áreas de chuva na maioria das regiões do Sudeste e Centro-Oeste.

A previsão indica ainda que a frente fria deve causar chuva em parte do Sudeste e Centro-Oeste na quarta (24). Há também a possibilidade de tempo instável no sul da Bahia.