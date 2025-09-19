Notícias ao Minuto
Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Anvisa pediu recolhimento do lote 2411191 do remédio furosemida, produzido pela Hypofarma, com validade até 30/11/2026; foi constatado desvio de qualidade do produto, segundo a agência

Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Folhapress
19/09/2025 20:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de um lote completo do medicamento furosemida.

 

Anvisa pediu recolhimento do lote 2411191 do furosemida, produzido pela Hypofarma, com validade até 30/11/2026. Todos os produtos deste lote estão com a comercialização, a distribuição e o uso suspensos. A decisão foi emitida pela agência na última terça-feira (16).

Medida foi por possível falha na produção do medicamento. De acordo com a Anvisa, foi identificada a presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no lote 2411191 de furosemida da Hypofarma.

Foi constatado desvio de qualidade do produto, segundo a agência. O parecer com o erro na produção do medicamento foi emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

Furosemida é comumente usado para diurético. Esse medicamento é recomendado para quem tem problemas de urinar e para tratamento de hipertensão leve a moderada, e deve ser prescrito por um médico.

Pacientes ou profissionais de saúde que identificarem o lote impróprio devem comunicar à Anvisa. A notificação pode ser feita pelos canais de atendimento da agência ou nos órgãos de vigilância sanitária local.

Hypofarma confirmou que suspendeu o uso do lote de furosemida citado pela Anvisa. Por meio de nota, a empresa disse apurar o erro detectado pela agência e afirmou seguir "rigorosamente as melhores práticas de fabricação e controle, adotando elevados padrões de qualidade e segurança" em seus produtos.

"Esses processos são constantemente revisados e aprimorados, com o compromisso de garantir a confiança e a tranquilidade de pacientes, profissionais de saúde e da sociedade", disse a Hypofarma, em nota à imprensa.

