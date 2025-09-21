Homem sofre perfuração no abdômen após ataque de cachorro em SP

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi socorrido com perfuração no abdômen após ser vítima de um ataque de cachorro na manhã deste sábado (20), em São Paulo. A identidade dele não foi divulgada.

O caso ocorreu na avenida Presidente Castelo Branco, região da Barra Funda. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Taipas, na zona norte da capital paulista, com lesões também no pé direito.

Não há detalhes sobre o estado de saúde do homem.

À reportagem, a Secretaria /municipal de Saúde afirmou ter designado uma equipe da Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) até o local do ataque, mas que o cachorro não foi encontrado.

Em casos como esse, a administração afirmou que busca localizar os animais para encaminhá-los a tratamento por meio do Centro de Controle de Zoonozes.

"Havendo acidente com qualquer animal, o paciente deve lavar bem o local do ferimento, evitar procedimentos caseiros e procurar atendimento médico imediatamente", afirmou a Saúde em nota.

Segundo a pasta, vítimas de ocorrências nesse sentido devem adotar providências. Veja algumas: observar características do animal (tamanho, sexo, raça, pelo, idade); tentar identificar o tutor do animal para informá-lo da ocorrência; não havendo tutor, comunicar a ausência ao buscar atendimento médico.

Ainda de acordo com a pasta, solicitações para avaliação e recolhimento de animais agressores encontrados em vias públicas podem ser feitas pelo telefone 156, de forma gratuita, ou pelo Portal de Atendimento SP156.