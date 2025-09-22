Primavera começa com ciclone, ventania e queda de temperatura no país

© Shutterstock

A nova estação começa nesta segunda-feira (22), às 15h19, sob a influência de um ciclone extratropical que impulsiona a chegada de uma frente fria. O fenômeno traz temporais, rajadas de vento que podem superar 80 km/h e queda de temperatura em diferentes regiões do país.

No Sul, os estados do Paraná e de Santa Catarina enfrentam risco de granizo e ventos fortes, enquanto o Rio Grande do Sul registra chuva mais concentrada no norte e centro do estado. No Sudeste, São Paulo deve ter sensação de frio ao longo da semana, com máximas em torno de 17 °C entre quarta (24) e quinta-feira (25). No Rio de Janeiro, o calor intenso dá lugar a chuvas e queda brusca de temperatura.

No Centro-Oeste, pancadas de chuva atingem cidades como Campo Grande, Cuiabá, Brasília e Goiânia. Já no Nordeste, o padrão é de sol e pancadas rápidas em cidades do litoral, como Salvador, Recife e João Pessoa. O Norte deve manter maior estabilidade, com tempo abafado e poucas instabilidades, exceto no Acre, onde há previsão de chuva.

De acordo com o Inmet, a primavera deve registrar temperaturas acima da média em grande parte do país, com chuvas irregulares. O retorno gradual das precipitações será mais visível a partir de outubro no Centro-Oeste e Sudeste, mas o calor continua predominando, especialmente no interior. Já o Sul deve ter volumes de chuva próximos à média, intercalados com quedas acentuadas de temperatura e risco de geadas.