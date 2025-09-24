Paciente recebe rim errado em Natal; hospital abre investigação

© Shutterstock

Um erro grave durante um transplante renal no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em Natal, levou um paciente a receber por engano um rim que seria destinado a outra pessoa. Ambos estavam na fila de espera pelo órgão.

De acordo com a instituição, a troca ocorreu porque os dois pacientes tinham nomes semelhantes. O homem convocado equivocadamente para a cirurgia recebeu um rim incompatível com o seu tipo sanguíneo. Após o procedimento, apresentou reação adversa, foi encaminhado à UTI e precisou ter o órgão retirado. O rim não pôde ser reaproveitado para o receptor correto.

O hospital informou que acompanha de perto o estado de saúde do paciente e que está oferecendo apoio psicológico aos familiares. Um procedimento interno foi aberto para apurar responsabilidades, com prazo de até 60 dias para conclusão.

Em nota oficial, o HUOL destacou que notificou imediatamente os órgãos competentes e que adotou todas as medidas cabíveis após o ocorrido. A unidade, referência em transplantes de rim e córnea desde 1998, já realizou mais de 850 procedimentos do tipo ao longo de sua trajetória.