Avião cai no Pantanal e mata 4, entre eles documentarista e arquiteto

© Divulgação- Polícia Civil MS

Um avião de pequeno porte caiu na noite de terça-feira (23) na zona rural de Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense, resultando na morte das quatro pessoas que estavam a bordo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, o acidente ocorreu próximo à Fazenda Barra Mansa, área turística conhecida por receber visitantes brasileiros e estrangeiros. A aeronave, um modelo Cessna, explodiu ao atingir o solo, carbonizando os corpos das vítimas.

Foram identificados o piloto e proprietário do avião, Marcelo Pereira de Barros, o documentarista Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o arquiteto paisagista chinês Kongjian Yu e Rubens Crispim Jr. Segundo amigos, Ferraz e Yu trabalhavam em um documentário sobre o conceito de “cidades esponja”.

A delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), informou que equipes já estão no local para a remoção dos corpos. A região de difícil acesso pode dificultar os trabalhos de resgate e perícia.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e serão investigadas inicialmente pelo Dracco. Condições climáticas e características ambientais do Pantanal, que enfrenta extremos de seca e cheia, devem ser consideradas nas análises.