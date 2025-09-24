Um dos maiores arquitetos do mundo morre em queda de avião em MS

© Divulgação

(FOLHAPRESS) - Um avião caiu na noite desta terça-feira (23) e deixou quatro mortos em Aquidauana, cidade localizada em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Entre as vítimas, está o arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores arquitetos do mundo.

A informação da morte do arquiteto foi confirmada pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Ele é idealizador do conceito de cidades-esponja, técnica que usa a vegetação e o desenho de canais hídricos para revitalizar paisagens urbanas e evitar eventos extremos.

Ele esteve presente na abertura da Bienal de São Paulo, onde exibe projetos baseados no conceito de cidades-esponja.

A aeronave, de acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave era de 1958 e estava em situação considerada normal. O proprietário era Marcelo Pereira de Barros, que também era o piloto que estava durante o voo. Segundo a agência, o avião não tinha autorização para realizar voos noturnos e também não poderia realizar táxi aéreo, embora a FAB não detalhe se esta era a modalidade do voo.

De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram contatados para realizar ação inicial no acidente que envolve a queda de uma aeronave de matrícula PT-BAN.

Na ação, profissionais aplicam técnicas específicas para coleta de dados. Em nota, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, afirma que foi acionada para atender a ocorrência na zona rural de Aquidauana.

"Equipes da PCMS, incluindo peritos criminais, estão em campo para a realização de procedimentos de praxe e o levantamento de dados preliminares", afirma.