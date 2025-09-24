Notícias ao Minuto
Lula lamenta acidente aéreo que deixou quatro mortos no Pantanal

O presidente destacou que a tragédia custou a vida do piloto Marcelo Pereira de Barros, dos documentaristas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr e do arquiteto chinês Kongjian Yu

Agência Brasil
24/09/2025 16:00 ‧ há 9 minutos por Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter recebido com tristeza e consternação a notícia da queda de um avião de pequeno porte na cidade de Aquidauana (MS), a cerca de 150 quilômetros de Campo Grande, no início da noite de terça-feira (23).

 

Em nota de pesar, Lula destacou que a tragédia custou a vida do piloto Marcelo Pereira de Barros, dos documentaristas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr e do arquiteto chinês Kongjian Yu.

“Em tempos de mudança climática, Kongjian Yu se tornou uma referência mundial com as cidades-esponja, que unem qualidade de vida e proteção ambiental: algo que queremos – e precisamos – para o futuro”, escreveu o presidente. 

“A todos os amigos, familiares e colegas de trabalho das vítimas, deixo meus mais profundos sentimentos”, concluiu Lula.

Entenda

Quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na cidade de Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense.

Entre as vítimas está o chinês Kongjian Yu, 62 anos, considerado um dos mais influentes arquitetos e urbanistas da atualidade e criador do conceito das chamadas cidades-esponja, em que se utiliza da própria natureza para tornar os aglomerados urbanos mais resilientes às condições climáticas severas.

O avião pertencia ao piloto Marcelo Pereira de Barros, 59 anos, que também morreu em decorrência da tragédia. As outras duas vítimas da queda do Cessna Aircraft 175, prefixo PT-BAN, são o cineasta Luiz Ferraz, 42 anos, e o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr, 51 anos.

Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estiveram no local do acidente coletando material e informações que possam ajudar a esclarecer as causas da tragédia.

