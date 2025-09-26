Notícias ao Minuto
Saúde terá R$ 7,4 milhões ao ano para reverter recusa familiar na doação de órgãos

Nova política nacional busca ampliar doações de órgãos com incentivo financeiro a equipes hospitalares, campanhas de conscientização e regulamentação de novos procedimentos no SUS. Medida prevê R$ 20,4 milhões anuais e já registra recorde histórico de transplantes no Brasil em 2025

© Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Folhapress
26/09/2025 06:35 ‧ há 17 minutos por Folhapress

Brasil

SUS

(FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira (25) a primeira Política Nacional de Doação e Transplantes que prevê R$ 7,4 milhões anuais para reduzir a recusa familiar, hoje em 45%. Além de campanhas de conscientização, a iniciativa prevê o incentivo financeiro às equipes hospitalares com base em volume de atendimento e desempenho. O lançamento foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Hospital do Rim, em São Paulo.

 

O Prodot (Programa Nacional de Qualidade na Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes) lançado pelo ministério, pela primeira vez, dará a profissionais que atuam dentro dos hospitais incentivos financeiros conforme o total de atendimentos realizados e indicadores de desempenho, o que inclui a performance para o aumento das doações. Eles são os responsáveis pela identificação de potenciais doadores, logística do processo e a conversa com os familiares.

A nova política, descrita em portaria específica pela primeira vez desde a criação do SNT (Sistema Nacional de Transplantes), em 1997, também terá outros R$ 13 milhões para a regulamentação de procedimentos que foram incluídos neste ano no SUS. São eles o transplante de membrana aminiótica, para casos graves de queimadura e o transplante de intestino delgado e multivisceral, para falência intestinal.

Agora, cinco centros em São Paulo e no Rio de Janeiro estão autorizados a realizar o procedimento de transplante para falência intestinal, que foi incluído no SUS em fevereiro deste ano. Segundo o ministério, a expectativa é ampliar o número de unidades habilitadas nos próximos anos, mas não foi divulgado um cronograma com prazos.

O novo regulamento técnico do SNT também prevê o reajuste da diária de reabilitação intestinal, que passou de R$ 120 para R$ 600. Assim, pacientes com falência intestinal passam a ter, de acordo com a pasta, 100% do tratamento ofertado na rede pública de saúde, desde a reabilitação intestinal até os procedimentos pré e pós-transplante.

Com relação à terapia com transplante da membrana amniótica -tecido obtido da placenta após o parto para pacientes queimados, em especial crianças, que foi incorporada em maio deste ano- a pasta fala em "uso rotineiro", mas não especifica ainda quais são os estados ou unidades de saúde aptas para a realização do procedimento. Cerca de 3.300 pessoas por ano podem ser beneficiadas, segundo o ministério.

Durante o evento, a pasta também divulgou que o Brasil atingiu a marca de 14,9 mil transplantes realizados no primeiro semestre de 2025, o maior da série histórica. O número representa um crescimento de 21% em relação a 2022. O país ocupa a 3ª posição mundial em número absoluto de procedimentos, atrás dos Estados Unidos e China, mas lidera em transplantes realizados integralmente por um sistema público.

O projeto Saúde Pública tem apoio da Umane, associação civil que tem como objetivo auxiliar iniciativas voltadas à promoção da saúde.

Câmara aprova MP que permite trocar dívida de hospitais por serviços ao SUS

Câmara aprova MP que permite trocar dívida de hospitais por serviços ao SUS

Medida criou programa Agora Tem Especialistas, principal aposta de Lula para uma marca forte na saúde; senadores votaram proposta logo depois dos deputados para evitar que texto perdesse a validade

Folhapress | 21:36 - 24/09/2025

