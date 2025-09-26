Notícias ao Minuto
Procurar

INSS abre pré-inscrições para estágio em todo o país; prazo vai até 21 de outubro

O INSS abriu a pré-inscrição para seu processo seletivo de estagiários de níveis médio, técnico e superior. As vagas são para cadastro de reserva em todo o país, com bolsas de até R$ 1.125,69, auxílio-transporte e política de cotas

INSS abre pré-inscrições para estágio em todo o país; prazo vai até 21 de outubro

© Shutterstock

Folhapress
26/09/2025 08:07 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

INSS

(FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciou nesta quinta-feira (25) a fase de pré-inscrição para processo seletivo de estagiários de níveis médio, técnico e superior, oferecendo vagas em diversas unidades do país.

 

Os estudantes interessados têm até as 12h do dia 21 de outubro de 2025 para realizar o cadastro, que pode ser feito no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

O edital estabelece que o processo é destinado à formação de cadastro de reserva, ou seja, não há número fixo de vagas já abertas. Os candidatos serão chamados à medida que houver necessidade de estagiários nas agências do INSS espalhadas pelo território nacional.

Para participar, os concorrentes devem ter, no mínimo, 16 anos completos, estar com a matrícula ativa e ter as obrigações eleitorais e militares (se for o caso, para maiores de 18 anos) regularizadas.

Os estagiários selecionados cumprirão jornadas de quatro ou seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, o que corresponde a 20 ou 30 horas semanais, conforme a definição do supervisor da unidade.

A bolsa-auxílio varia conforme o nível de ensino e a carga horária definida:

Nível - Carga horária (4 horas diárias) - Carga horária (6 horas diárias)
Médio e técnico - R$ 486,05 - R$ 694,36
Superior - R$ 787,98 - R$ 1.125,69

Além da bolsa, o INSS oferece auxílio-transporte de R$ 10 por dia estagiado presencialmente.

PROCESSO SELETIVO E POLÍTICA DE COTAS

O processo seletivo tem duas fases. A primeira é a pré-inscrição no portal do CIEE, que termina em 21 de outubro de 2025. A segunda é o processo seletivo realizado no instituto, conforme a disponibilidade de vagas.

A lista de habilitados na primeira fase será publicada no dia 30 de outubro, com nome completo e data da pré-inscrição, acessando o link do processo no site do CIEE, na seção de resultados.

A habilitação na primeira etapa não garante a convocação ou contratação.
Pessoas com deficiência (PcD) terão reserva de 10% das vagas oferecidas, conforme a lei 11.788/2008. A contratação do candidato não o impede de receber o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O candidato com deficiência no momento da convocação deverá apresentar o laudo médico (documento original ou cópia legível), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com a perda da função e a expressa referência ao código correspondente à CID (Classificação Internacional de Doenças), assinatura e carimbo contendo o CRM do(a) médico(a) responsável por sua emissão, bem como a provável causa da deficiência.

Não sendo comprovada a situação descrita, o candidato perderá o direito a ser admitido para as vagas reservadas e permanecerá na lista de ampla concorrência.

Também fica assegurado aos negros (pretos ou pardos) 30% das vagas. O candidato deve optar pela cota e se autodeclarar negro (preto ou pardo) no ato da pré-inscrição.

Entenda como funcionam as milhas aéreas e como usá-las melhor em viagens

Entenda como funcionam as milhas aéreas e como usá-las melhor em viagens

Com o verão se aproximando, programas de milhas aéreas ganham destaque como alternativa para reduzir custos em viagens. Só no primeiro trimestre de 2025, brasileiros acumularam mais de 225 bilhões de pontos, a maior parte convertida em passagens

Folhapress | 06:20 - 22/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

politica

Eduardo Bolsonaro

Bolsonaro pede que Eduardo “feche a boca”, mas filho continua ataques

2

esporte

Arsenal

Ex-jogador do Arsenal Billy Vigar morre após choque em campo

3

mundo

EUA

Trump anuncia taxas de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos

4

esporte

Futebol

Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados

5

fama

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

6

politica

Câmara dos Deputados

Deputados cobram de Motta retaliação ao Senado após rejeição à PEC da Blindagem

7

mundo

França

Mulher perde R$ 5 milhões em golpe de falso Brad Pitt e fala em algo bom

8

justica

São Paulo

Morre bebê de 1 ano e 3 meses espancado no interior de São Paulo

9

brasil

INSS

INSS abre pré-inscrições para estágio em todo o país; prazo vai até 21 de outubro

10

fama

Tensão

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista