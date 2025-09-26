Fim de semana em SP deve ser com manhãs frias e tardes acima dos 22°C

© Agência Brasil

(FOLHAPRESS) - A primeira semana da primavera vai continuar fria na região metropolitana de São Paulo até o final de semana, com a permanência do ar frio de origem polar, combinado com os ventos que sopram do mar contra a costa paulista. As tardes, porém, devem ter temperaturas acima dos 20°C.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura informa que, nesta sexta-feira (26), o cenário atmosférico não muda muito em relação aos últimos dias, ou seja, céu nublado a encoberto e garoa ocasional entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, com sensação de frio.

A temperatura mínima ainda deve ficar em torno dos 11°C, enquanto a máxima pode chegar aos 18°C à tarde, com valores mínimos de umidade do ar em 61%.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para vendaval em praticamente todo o estado de São Paulo, incluindo a região metropolitana. De acordo com os dados do instituto, os ventos podem variar de 40 km/h a 60 km/h até meia-noite desta sexta, o que pode causar risco baixo de quedas de galhos de árvores.

No sábado (27), o CGE destaca que a quantidade de nuvens diminui e a sensação de frio se mantém durante a madrugada, quando os termômetros devem registrar 11°C. No período da tarde, a presença mais constante do sol, mesmo entre nuvens, favorece a elevação da temperatura e a máxima pode atingir os 22°C, enquanto os índices de umidade do ar sofrem ligeiro declínio, com valores mínimos em torno dos 48%

Já o domingo (28) deve ser um pouco mais quente na Grande São Paulo, principalmente, à tarde, quando a temperatura máxima deve ficar na casa dos 27°C. De manhã o frio ainda impera, com a mínima de 13°C. O sol deve aparecer mais entre as nuvens durante o dia, no entanto, a previsão é de chuva à noite, embora em pequeno volume.

Segundo o Inmet, o fim de semana deverá ter uma variação térmica na capital paulista ainda maior do que a prevista pelo CGE. No sábado, o órgão nacional indica que a mínima pode ser de 9°C, enquanto a máxima chegaria a 25°C, uma diferença de 16°C. No domingo, com mínima de 10°C e máxima de 29°C, a variação seria de 19°C.

Na faixa leste do estado, incluindo o litoral, as temperaturas também devem se manter baixas no fim de semana, principalmente, na parte da manhã, quando as temperaturas podem ficar nos 7°C em São José dos Campos, 8°C em Ubatuba e 9°C em Bertioga e Campinas.

Quanto mais a oeste, o clima esquenta mais, superando os 30°C na parte da tarde. E conforme as temperaturas aumentam, a umidade do ar diminui nessas regiões, podendo atingir taxas prejudiciais à saúde humana, até abaixo dos 20%. A OMS (Organização Mundial da Saúde) diz que uma umidade ideal é acima dos 60%.

A Defesa Civil estadual alerta que com as altas temperaturas e baixa umidade do ar, especialmente no interior paulista, o risco de queimadas é elevado.

"A Defesa Civil reforça que é fundamental evitar qualquer prática que possa gerar fogo, como queima de lixo, restos de poda ou uso de fogo para limpeza de terrenos.

A conscientização e colaboração da população são essenciais para minimizar os impactos ambientais", diz o órgão, em nota.