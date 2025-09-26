Notícias ao Minuto
Procurar

Festa de Cosme e Damião é celebrada por diferentes religiões

Igreja Católica e religiões de matrizes africanas homenageam os santos; nas festividades das religiões de matriz africana é comum a distribuição de doces para crianças e o tradicional caruru

Festa de Cosme e Damião é celebrada por diferentes religiões

© Shutterstock

Agência Brasil
26/09/2025 20:11 ‧ há 22 minutos por Agência Brasil

Brasil

Celebração

A festa dos santos Cosme e Damião é uma comemoração de origem cristã, mas que no Brasil foi influenciada por tradições de matriz africana, celebrada no dia 27 de setembro pela população dessas religiões e no dia 26 pela Igreja Católica. Pároco da Igreja de São Cosme e São Damião do bairro da Liberdade, em Salvador (BA), o padre Carlos Augusto Cruz, conta que o martírio dos santos gêmeos é lembrado neste dia.

 

"A devoção aos santos Cosme e Damião foi trazida pelos portugueses e se desenvolveu através de um forte sincretismo religioso com as religiões de matrizes africanas. A Igreja Católica entende e respeita, e celebra os santos como um grande testemunho de fé."

A historiadora e sacerdotisa da Umbanda, Mônica Barbosa, explica como começou esta relação entre os santos católicos e os orixás Ibejis. 

"No Brasil, os africanizados eram proibidos de cultuar os seus deuses e as suas deusas. E aí, nesse momento, que começa a existir o que chamamos hoje de sincretismo. Esse culto começa a ser transposto para os Ibejis que são orixás no Candomblé, orixás iorubás. E por Ibejis serem os orixás gêmeos, São Cosme e São Damião passaram a ser sincretizados com os Ibejis."

Nas festividades das religiões de matriz africana é comum a distribuição de doces para crianças e o tradicional caruru, que tem origem em um prato africano preparado com quiabo sem carne nem pimenta e oferecido aos Ibejis.

"Lá pelo século XVII vão sendo introduzidas nesse prato as balinhas. Primeiro foi bala de cana, bala de mel, e aí foi caminhando, caminhando até ser essa festa de doces. Tem lugares que, inclusive, no dia de Cosme e Damião, se dá doces e não o prato de caruru."

Brasil faz 19,8 mil transplantes de órgãos em 2025 e mantém alta histórica

Brasil faz 19,8 mil transplantes de órgãos em 2025 e mantém alta histórica

A maior demanda por transplantes no país é de rim, com 43.867 pacientes na fila, seguida por córnea (33.260), fígado (2.305) e coração (448)

Folhapress | 18:48 - 26/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Assustador!

Jovem dado como morto aparece gritando no próprio funeral: "Estou vivo!"

2

fama

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

3

fama

Tragédia

Cantora turca despenca do sexto andar de prédio e morre aos 51 anos

4

esporte

Arsenal

Ex-jogador do Arsenal Billy Vigar morre após choque em campo

5

fama

Rejane Schumann

Ex-atriz da Globo, Rejane Schumann ganha bolo e vive com gatos após resgate de abandono

6

mundo

Nações Unidas

Delegações deixam cadeiras vazias durante discurso de Netanyahu na ONU

7

fama

Claudia Leitte

Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica

8

politica

Eduardo Bolsonaro

Bolsonaro pede que Eduardo “feche a boca”, mas filho continua ataques

9

fama

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

10

politica

Câmara dos Deputados

Deputados cobram de Motta retaliação ao Senado após rejeição à PEC da Blindagem