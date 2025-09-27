Notícias ao Minuto
O número de intoxicações, inicialmente registrado pelo Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas (SP) e enviado ao Comitê Técnico do SAR, é considerado "fora do padrão" pela rapidez com que aconteceu e pelo tipo diferente dos casos que costumam ser notificados.

Bebidas adulteradas com metanol causam intoxicação de 9 pessoas em SP

© <p>Shutterstock</p>

Folhapress
27/09/2025 08:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

intoxicação

VITOR HUGO BATISTA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove pessoas foram intoxicadas por metanol no estado de São Paulo em um período de apenas 25 dias. Todas os casos ocorreram após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos). A informação foi recebida por meio do SAR (Sistema de Alerta Rápido).

 

O número de intoxicações, inicialmente registrado pelo Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas (SP) e enviado ao Comitê Técnico do SAR, é considerado "fora do padrão" pela rapidez com que aconteceu e pelo tipo diferente dos casos que costumam ser notificados.

Nos últimos dois anos, o Ciatox recebeu casos de intoxicação por metanol causados principalmente pela ingestão de combustíveis, muitas vezes em situações de abuso de substâncias e envolvendo a população em situação de rua.

Porém, desta vez, segundo a notificação recente, as intoxicações aconteceram em ambientes comuns de consumo social, como bares, e envolveram diversas bebidas alcoólicas, como gim, whisky e vodka. Esses casos são considerados inéditos no centro toxicológico.

É possível que existam outros casos não reportados, já que nem todas as pessoas intoxicadas procuram os órgãos de saúde para notificação.

Segundo a nota divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tomar metanol, seja acidentalmente ou de forma intencional, pode causar intoxicações graves e até levar à morte.

"O cenário de adulteração é particularmente relevante do ponto de vista de saúde pública, pois episódios dessa natureza frequentemente resultam em surtos epidêmicos com múltiplos casos graves e elevada taxa de letalidade, afetando grupos populacionais vulneráveis e exigindo resposta rápida das autoridades sanitárias", diz a nota.

Dúvidas sobre intoxicação podem ser esclarecidas pelo Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo (CCI-SP), que atende todo o Brasil pelo número: 0800 7713733. A equipe clínica está preparada para orientar a população em casos de suspeita de intoxicação 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

