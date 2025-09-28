Notícias ao Minuto
Procurar

Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena

Os números sorteados foram 08, 12, 16, 19, 31 e 58. 

Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena

© Shutterstock

Agência Brasil
28/09/2025 13:48 ‧ há 3 horas por Agência Brasil

Brasil

Mega-sena

Uma aposta simples feita em Porto Alegre acertou as seis dezenas do concurso 2.920 da mega-sena. O felizardo ou felizarda vai receber mais de R$ 80 milhões (R$ 80.688.743).

 

Os números sorteados foram 08, 12, 16, 19, 31 e 58. 

Além da aposta ganhadora, 117 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 28.705; outras 6.677 apostas fizeram a quadra e têm direito a R$ 829.

O próximo concurso da mega-sena ocorre na terça-feira (30). A estimativa do prêmio é de R$ 3,5 milhões.

Mega-sena

As apostas, do número 01 a 60, devem ser feitas até às 19h nas casas lotéricas credenciadas no site Loterias Caixa ou por meio de aplicativo (versão Android ou IOS). A aposta mínima (jogo simples) é de seis números e custa R$ 6.

Para a aposta mínima, a probabilidade de acerto dos seis números é de uma em mais de 50 milhões. Para a aposta máxima (até 20 dezenas), a chance de acerto é de uma em 1.292.

O prêmio bruto pago às apostas vencedoras (sena, quina e quadra) corresponde a 43,35% do total arrecadado.

A outra parte é redistribuída para financiamento de políticas públicas, fundos e entidades, conforme previsto em lei.

Leia Também: Mulher com a pior dor do mundo consegue liminar para plantar maconha em casa

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Pronunciamento

Humorista se pronuncia e chora após condenação por estupro da filha; veja

2

mundo

Profecia

Arrebatamento: A profecia do 'fim do mundo' que tomou conta das redes

3

esporte

Pancadaria

Luta entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada; vídeo

4

esporte

Confusão

Com olho roxo, Wanderlei recebe alta após nocaute em pancadaria

5

lifestyle

Signos

Cinco signos que vão ter uma agradável surpresa na conta bancária

6

mundo

Venezuela

Venezuela realiza exercícios com mísseis antiaéreos de fabricação russa

7

fama

Largados e Pelados

Quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

8

economia

EUA

Fortuna de Trump quase dobra em um ano e vai a R$ 39 bi

9

justica

Crime

Menino de 9 anos mata a mãe esfaqueada em São Paulo

10

mundo

Ucrânia/Rússia

Ataque com 500 drones e 40 mísseis russos matam quatro pessoas em Kiev