Brasileiro desabafa após morte da namorada atropelada em Lisboa: sem chão

Flávia Vasconcelos de Mello, especialista em ecologia marinha e pós-doutoranda em Lisboa, foi homenageada pelo namorado após ser atropelada no Lumiar. Campanha arrecadou R$ 122 mil para traslado do corpo ao Brasil e apoio à família

29/09/2025 07:08

Flavia Vasconcelos de Mello

O brasileiro Yago Bezerra prestou uma homenagem emocionante à namorada, a pesquisadora Flávia Vasconcelos de Mello, 32, que morreu atropelada na quinta-feira (25) em Lisboa, Portugal. O acidente ocorreu na região do Lumiar, quando ela atravessava uma faixa de pedestres.

 

“Desculpe as palavras, mas eu estou sem chão, sem entender. Você nunca mereceria isso. Quero lembrar de você assim, feliz e sorridente. Flávia, muito obrigado por cada segundo que vivi com você, você me ensinou tudo. Só esqueceu de me ensinar a ficar sem você. Eu só queria que isso fosse um pesadelo e que tudo voltasse ao normal. Não estou acreditando que eu te perdi”, escreveu Yago nas redes sociais.

 
 
 
 
 
Uma publicação compartilhada por Yago Bezerra (@yagobezerra__)

Carreira acadêmica

Flávia era formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde também concluiu mestrado e doutorado em Ecologia. Recentemente, havia conquistado uma oportunidade internacional como pós-doutoranda no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, pelo Centro de Ciências do Mar e do Meio Ambiente (Mare), em Lisboa.

Especialista em ecologia marinha, acumulava reconhecimento acadêmico pelo trabalho dedicado à compreensão e preservação dos ecossistemas oceânicos. Colegas e orientadores destacavam sua competência, dedicação e espírito colaborativo, além de sua energia contagiante e humor característico.

Dividia a vida em Lisboa com Yago Bezerra, com quem havia construído uma rotina na capital portuguesa enquanto se dedicava às pesquisas internacionais.

O acidente

Flávia foi atropelada na rua Snu Abecassis, no Lumiar. Médicos que estavam próximos tentaram reanimá-la, mas não houve sucesso. A morte precoce gerou comoção entre amigos, familiares e colegas de profissão.

Para auxiliar a família, uma campanha online arrecadou R$ 122 mil. O valor será destinado às despesas de traslado do corpo para o Brasil e às passagens dos pais e irmãs, que viajarão a Lisboa para acompanhar os trâmites legais. O velório está previsto para acontecer no Rio de Janeiro.

