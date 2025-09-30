Notícias ao Minuto
Procurar

Mãe de bebê ataca enfermeira com seringa possivelmente com HIV em BH

A agressão ocorreu durante coleta de sangue no Hospital Infantil João Paulo II. A profissional, de 53 anos, precisará tomar coquetel de medicamentos por 29 dias. A mãe, de 25 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil

Mãe de bebê ataca enfermeira com seringa possivelmente com HIV em BH

© Pixabay

Notícias ao Minuto
30/09/2025 05:30 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Brasil

Minas Gerais

Uma técnica de enfermagem de 53 anos foi atacada com uma seringa pela mãe de um bebê de três meses durante um procedimento no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (29). O caso gera preocupação porque a agulha utilizada pode estar contaminada com o vírus HIV.

 

Segundo reportagem da Rádio Itatiaia, a agressão aconteceu quando a profissional tentava coletar sangue da criança. Em determinado momento, ao retirar a agulha para reposicioná-la, a mãe tomou a seringa já com sangue e perfurou a mão da enfermeira. A mulher, de 25 anos, também jogou um objeto contra a vítima e a chamou de “louca” e “incompetente”.

Logo após o ataque, a técnica deixou o local para se proteger e procurou o médico de plantão. Ela relatou à Itatiaia que soube, nesse momento, que a mãe é soropositiva e que o bebê também faz acompanhamento médico em razão da doença. Por causa disso, a profissional terá de tomar um coquetel de medicamentos por 29 dias para tentar evitar a infecção pelo HIV.

A enfermeira afirmou que viveu um momento de desespero e pediu mais segurança para os profissionais de saúde. De acordo com ela, agressões não são raras e, muitas vezes, acabam invisibilizadas. Uma colega de 38 anos reforçou que situações desse tipo se repetem na unidade e disse que a sensação de insegurança aumentou desde o fechamento do posto da Polícia Civil que funcionava no hospital.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou nota lamentando o episódio e informando que a servidora foi acolhida, orientada e atendida conforme os protocolos para exposição a material biológico. A entidade disse colaborar com as autoridades na investigação e repudiou atos de violência contra trabalhadores da saúde.

A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante da agressora pelo crime de tentativa de transmissão de doença grave, previsto no Código Penal. A suspeita foi conduzida para a Central de Plantão Digital e permanece à disposição da Justiça.

Tarcísio confirma reeleição em SP para 2026 e reforça apoio a Bolsonaro

Tarcísio confirma reeleição em SP para 2026 e reforça apoio a Bolsonaro

Após visitar Jair Bolsonaro em Brasília, Tarcísio de Freitas afirmou que disputará a reeleição em São Paulo em 2026. O governador descartou tratar de anistia no encontro, mas defendeu a medida como forma de pacificação e reiterou sua aliança com o ex-presidente

Notícias ao Minuto | 05:08 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

politica

Bolsonaro

Moraes decide avançar com denúncia contra Eduardo Bolsonaro sem notificação pessoal

2

esporte

Tyreek Hill

Jogador da NFL fica com a perna ao contrário em lesão chocante; veja

3

brasil

Feriadão

Quer programar as viagens de 2026? Veja o calendário de feriados para o próximo ano

4

fama

Ariana Grande

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

5

mundo

Ryanair

Passageiro bêbado tenta abrir porta e avião faz pouso de emergência

6

lifestyle

Como lavar roupa

Seis tipos de roupa que você deve sempre lavar do avesso

7

lifestyle

Coração

Ataque cardíaco: 11 sinais de alerta que você não pode ignorar

8

fama

Angélica Yetsei Torrini León

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

9

fama

Selena Gomez

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

10

politica

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia