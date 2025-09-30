Mãe de bebê ataca enfermeira com seringa possivelmente com HIV em BH

© Pixabay

Uma técnica de enfermagem de 53 anos foi atacada com uma seringa pela mãe de um bebê de três meses durante um procedimento no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (29). O caso gera preocupação porque a agulha utilizada pode estar contaminada com o vírus HIV.

Segundo reportagem da Rádio Itatiaia, a agressão aconteceu quando a profissional tentava coletar sangue da criança. Em determinado momento, ao retirar a agulha para reposicioná-la, a mãe tomou a seringa já com sangue e perfurou a mão da enfermeira. A mulher, de 25 anos, também jogou um objeto contra a vítima e a chamou de “louca” e “incompetente”.

Logo após o ataque, a técnica deixou o local para se proteger e procurou o médico de plantão. Ela relatou à Itatiaia que soube, nesse momento, que a mãe é soropositiva e que o bebê também faz acompanhamento médico em razão da doença. Por causa disso, a profissional terá de tomar um coquetel de medicamentos por 29 dias para tentar evitar a infecção pelo HIV.

A enfermeira afirmou que viveu um momento de desespero e pediu mais segurança para os profissionais de saúde. De acordo com ela, agressões não são raras e, muitas vezes, acabam invisibilizadas. Uma colega de 38 anos reforçou que situações desse tipo se repetem na unidade e disse que a sensação de insegurança aumentou desde o fechamento do posto da Polícia Civil que funcionava no hospital.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou nota lamentando o episódio e informando que a servidora foi acolhida, orientada e atendida conforme os protocolos para exposição a material biológico. A entidade disse colaborar com as autoridades na investigação e repudiou atos de violência contra trabalhadores da saúde.

A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante da agressora pelo crime de tentativa de transmissão de doença grave, previsto no Código Penal. A suspeita foi conduzida para a Central de Plantão Digital e permanece à disposição da Justiça.