Aeroporto Santos Dumont, no RJ, é fechado após vazamento de óleo na pista

Segundo a administração do aeroporto, o vazamento aconteceu próximo à cabeceira da pista, local onde as aeronaves tocam o solo durante o pouso e quando fazem a aceleração final da decolagem

30/09/2025 11:45 ‧ há 25 minutos por Folhapress

(FOLHAPRESS) - O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi fechado para pousos e decolagens na manhã desta terça-feira (30) após um vazamento de óleo na pista. Voos foram cancelados e atrasados no início da manhã desta terça.

 

Segundo o aeroporto, um veículo que trafegava fazendo a inspeção durante a noite acabou derramando óleo na pista

O vazamento aconteceu próximo à cabeceira da pista, local onde as aeronaves tocam o solo durante o pouso e quando fazem a aceleração final durante a decolagem.

Por volta das 7h50, equipes ainda faziam a limpeza no local. De acordo com informações do aeroporto, as operações ficarão paralisadas até a conclusão dos trabalhos, o que deve ocorrer ainda pela manhã.

