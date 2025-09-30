Notícias ao Minuto
Procurar

Sobe para 5 número de mortes por intoxicação com metanol em SP, diz secretário

No total há 22 casos envolvendo a contaminação por metanol -7 confirmados e 15 em investigação; cinco pessoas morreram por intoxicação com metanol

Sobe para 5 número de mortes por intoxicação com metanol em SP, diz secretário

© Shutterstock

Folhapress
30/09/2025 16:12 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subiu para cinco o número de mortos por intoxicação com metanol no estado de São Paulo, segundo o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.

 

A declaração foi dada nesta terça-feira (30) em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Também participaram da coletiva o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

De acordo com Eleuseus, no total há 22 casos envolvendo a contaminação por metanol -7 confirmados e 15 em investigação. Desses, cinco pessoas morreram, sendo que até o momento em apenas um desses casos há confirmação de que a morte se deu após a ingestão de bebida adulterada.

A Polícia Federal abriu nesta segunda-feira (29) um inquérito para investigar os casos. A medida foi uma determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, segundo o mesmo anunciou em entrevista coletiva nesta terça-feira (30).

O ministro disse que a situação é grave e foge dos padrões comuns e que o inquérito policial tem o objetivo de verificar a procedência da droga e a rede possível de distribuição. Segundo ele, "ao que tudo indica, [a rede de distribuição] transcende os limites de um único estado", apesar de, no momento, as ocorrências estarem concentradas em São Paulo, ao justificar a competência da Polícia Federal.

O diretor da PF, Andrei Rodrigues, disse que o órgão vai investigar o caso e que as respostas virão em "um curto espaço de tempo". Também disse que esse trabalho será feito junto com outros órgãos, como a Polícia Civil de São Paulo.

Ele também justificou a atuação da PF no caso afirmando que é possível conexões com investigações recentes do órgão em São Paulo e no Paraná sobre a cadeia de combustíveis, já que parte da importação de metanol passa pelo porto de Paranaguá. Ainda será investigado, segundo o diretor, a relação disso com o crime organizado.

'Ele estava muito fora de si', diz irmã de um dos mortos por intoxicação com metanol

'Ele estava muito fora de si', diz irmã de um dos mortos por intoxicação com metanol

Advogado Marcelo Lombardi, 45, deu entrada no hospital no sábado (27) e morreu no domingo (28); familiares desconhecem detalhes sobre quando e onde a vítima consumiu a bebida contaminada

Folhapress | 04:15 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Estados Unidos

Homem morre subitamente em julgamento ao ser condenado por matar esposa

2

fama

Ariana Grande

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

3

fama

Polêmica!

Otavio Augusto diz que está tudo resolvido entre ele e Grazi Massafera

4

mundo

Estados Unidos

Lula jamais se deixará ser humilhado em reunião com Trump, diz Celso Amorim

5

mundo

Rússia

Putin ordena convocação de 135 mil novos soldados; Europa fica em alerta

6

esporte

Tyreek Hill

Jogador da NFL fica com a perna ao contrário em lesão chocante; veja

7

esporte

Luta

Wanderlei reclama de dores de cabeça e diz: 'magoado por dentro e por fora'

8

fama

Relacionamento

Jennifer Lopez abre coração sobre divórcio de Ben Affleck

9

politica

Bolsonaro

Moraes decide avançar com denúncia contra Eduardo Bolsonaro sem notificação pessoal

10

fama

Angélica Yetsei Torrini León

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos