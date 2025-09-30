Notícias ao Minuto
Criança sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em rodovia de Pernambuco

Menino de 5 anos foi encontrado nesta segunda (29) por morador próximo ao carro capotado; casal morreu após colidir com cavalo e sair da pista na BR-424, no agreste do estado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um menino de 5 anos sobreviveu por dias ao lado dos pais mortos após um acidente no quilômetro 95 da BR-424, em Garanhuns, no agreste de Pernambuco.

 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita inicial é de que o motorista tenha colidido contra um cavalo, perdido o controle da direção e saído da pista, capotando em seguida.

O carro permaneceu escondido da vista até ser localizado nesta segunda-feira (29), quando um morador da região encontrou a criança próxima ao veículo e acionou os socorristas. O pai, de 31 anos, e a mãe, de 33, morreram no local.

O menino, que estava em uma cadeirinha, resistiu ao impacto e foi encontrado consciente, sem ferimentos aparentes. Para a PRF, o uso do assento foi determinante para que a criança conseguisse sobreviver ao capotamento.

A criança foi encaminhada ao Hospital Dom Moura, em Garanhuns, para avaliação médica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 14h desta segunda. Os militares realizaram o desencarceramento dos corpos, que ficaram presos às ferragens, e constataram a morte no local. O menino, já fora do veículo, foi conduzido pela equipe até a unidade hospitalar.

Além dos bombeiros e da PRF, também atuaram na ocorrência o Instituto de Criminalística, a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia da 134ª Circunscrição de Garanhuns instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. A corporação destacou que as vítimas foram encontradas dentro do carro e que a criança foi socorrida e levada ao hospital.

