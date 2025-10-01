Metanol: Pernambuco apura mortes e cegueira por suspeita de intoxicação

© Getty

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou nesta terça-feira (30) três casos suspeitos de intoxicação por metanol. Dois homens morreram e um terceiro perdeu a visão, mas ainda não está comprovado se as mortes foram provocadas diretamente pela substância.

Os casos ocorreram em Lajedo e João Alfredo, no Agreste do estado. As vítimas foram atendidas no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. De acordo com a SES-PE, em situações como essa o hospital notifica os casos e registra os sintomas relatados pelos pacientes durante a avaliação médica.

A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) informou que, a partir das notificações, iniciou uma série de fiscalizações em distribuidoras de bebidas. Entre as ações estão inspeções reforçadas em pontos de venda, coleta de amostras para análise laboratorial, interdição preventiva de lotes suspeitos e articulação com o Procon, o Ministério Público e forças de segurança. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), que fará exames para esclarecer as causas.

Situações semelhantes vêm sendo registradas em outros estados. Em São Paulo, já foram confirmadas cinco mortes ligadas à ingestão de bebidas adulteradas com metanol. Ao todo, segundo o secretário da Saúde, Eleuses Paiva, o país soma 22 casos de intoxicação, sendo sete confirmados e 15 em investigação.

O metanol é altamente tóxico para o organismo humano. Além de comprometer o fígado, pode causar danos irreversíveis ao nervo óptico, levando à cegueira. A contaminação costuma ocorrer em bebidas falsificadas, quando a substância é utilizada para aumentar artificialmente o teor alcoólico a baixo custo.

Não há métodos caseiros confiáveis para identificar a presença de metanol em bebidas, já que ele é incolor, volátil e pode ter odor e sabor semelhantes ao etanol. A detecção só pode ser feita em laboratório. As autoridades reforçam que o consumo deve ser restrito a bebidas adquiridas em estabelecimentos de confiança, como supermercados e distribuidoras autorizadas.





