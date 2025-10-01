Veja como consultar o local do CNU, que terá provas em 228 municípios

© Divulgação / CNU

01/10/2025

(FOLHAPRESS) - As provas objetivas para todos os blocos do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) serão aplicadas neste domingo (5) em 228 municípios de todo o país. Os locais podem ser acessados individualmente pelo candidato desde o dia 22 de setembro.

Para consultar o cartão de confirmação da inscrição, que informa o local do exame, o candidato deve acessar o site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/cpnu2) e clicar em "Página de Acompanhamento", onde precisará fazer login com a conta Gov.br e selecionar o "CNPU 2".

O cartão também traz informações como horário da prova, número de inscrição e registro de atendimento especializado ou uso do nome social, quando solicitado. Embora não seja obrigatório, o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e a FGV recomendam que o candidato leve o documento impresso no dia da prova para facilitar a localização.

O estado de São Paulo é o que aplicará provas na maior quantidade de cidades (27), seguido por Minas Gerais (26), Bahia (18), Pará (17) e Goiás (17). Já Acre, Alagoas, Roraima e Sergipe terão apenas duas cidades por estado com realização de provas.

Para cargos de nível superior, a prova objetiva será realizada em 5 de outubro, das 13h às 18h, e a discursiva em 7 de dezembro, das 13h às 16h.

Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas nos mesmos dias, mas em horários reduzidos: 5 de outubro, das 13h às 16h30, e 7 de dezembro, das 13h às 15h.

Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.

*

REGIÃO NORTE (40 CIDADES)

Acre (duas cidades)

- Rio Branco

- Cruzeiro do Sul

Amazonas (nove cidades)

- Manaus

- Coari

- Itacoatiara

- Lábrea

- Manicoré

- Parintins

- São Gabriel da Cachoeira

- Tabatinga

- Tefé

Amapá (três cidades)

- Macapá

- Laranjal do Jari

- Oiapoque

Pará (17 cidades)

- Belém

- Altamira

- Ananindeua

- Bragança

- Breves

- Cametá

- Itaituba

- Marabá

- Monte Alegre

- Oriximiná

- Paragominas

- Parauapebas

- Redenção

- Santana do Araguaia

- Santarém

- São Félix do Xingu

- Tucuruí

Rondônia (quatro cidades)

- Porto Velho

- Ariquemes

- Ji-Paraná

- Vilhena

Roraima (duas cidades)

- Boa Vista

- Rorainópolis

Tocantins (três cidades)

- Palmas

- Araguaína

- Gurupi

REGIÃO NORDESTE (61 CIDADES)

Alagoas (duas cidades)

- Maceió

- Arapiraca

Bahia (18 cidades)

- Salvador

- Barreiras

- Bom Jesus da Lapa

- Brumado

- Camaçari

- Eunápolis

- Feira de Santana

- Guanambi

- Ilhéus

- Irecê

- Itaberaba

- Jacobina

- Jequié

- Lauro de Freitas

- Paulo Afonso

- Ribeira do Pombal

- Teixeira de Freitas

- Vitória da Conquista

Ceará (oito cidades)

- Fortaleza

- Caucaia

- Crateús

- Iguatu

- Juazeiro do Norte

- Maracanaú

- Quixadá

- Sobral

Maranhão (nove cidades)

- São Luís

- Bacabal

- Balsas

- Caxias

- Chapadinha

- Imperatriz

- Pinheiro

- Presidente Dutra

- Santa Inês

Paraíba (quatro cidades)

- João Pessoa

- Campina Grande

- Patos

- Sousa

Pernambuco (sete cidades)

- Recife

- Caruaru

- Garanhuns

- Jaboatão dos Guararapes

- Olinda

- Petrolina

- Serra Talhada

Piauí (sete cidades)

- Teresina

- Bom Jesus

- Corrente

- Floriano

- Parnaíba

- Picos

- São Raimundo Nonato

Rio Grande do Norte (quatro cidades)

- Natal

- Caicó

- Mossoró

- Parnamirim

Sergipe (duas cidades)

- Aracaju

- Itabaiana

REGIÃO CENTRO-OESTE (30 CIDADES)

Distrito Federal (uma cidade)

- Brasília

Goiás (17 cidades)

- Goiânia

- Águas Lindas de Goiás

- Aparecida de Goiânia

- Catalão

- Cidade Ocidental

- Formosa

- Goianésia

- Iporá

- Itumbiara

- Luziânia

- Mineiros

- Novo Gama

- Planaltina

- Porangatu

- Rio Verde

- Santo Antônio do Descoberto

- Valparaíso de Goiás

Mato Grosso do Sul (quatro cidades)

- Campo Grande

- Corumbá

- Dourados

- Três Lagoas

Mato Grosso (oito cidades)

- Cuiabá

- Alta Floresta

- Barra do Garças

- Cáceres

- Rondonópolis

- Sinop

- Tangará da Serra

- Várzea Grande

REGIÃO SUDESTE (70 CIDADES)

Espírito Santo (seis cidades)

- Vitória

- Cachoeiro de Itapemirim

- Colatina

- São Mateus

- Serra

- Vila Velha

Minas Gerais (26 cidades)

- Belo Horizonte

- Almenara

- Araçuaí

- Araxá

- Betim

- Contagem

- Curvelo

- Diamantina

- Divinópolis

- Governador Valadares

- Ipatinga

- Itajubá

- Ituiutaba

- Janaúba

- Januária

- Juiz de Fora

- Lavras

- Montes Claros

- Muriaé

- Paracatu

- Passos

- Patos de Minas

- Pirapora

- Teófilo Otoni

- Uberaba

- Uberlândia

Rio de Janeiro (11 cidades)

- Rio de Janeiro

- Belford Roxo

- Cabo Frio

- Campos dos Goytacazes

- Duque de Caxias

- Niterói

- Nova Iguaçu

- Petrópolis

- São Gonçalo

- São João de Meriti

- Volta Redonda

São Paulo (27 cidades)

- São Paulo

- Araçatuba

- Bauru

- Caçapava

- Campinas

- Guarulhos

- Hortolândia

- Itapeva

- Jacareí

- Marília

- Mauá

- Mogi das Cruzes

- Osasco

- Paulínia

- Piracicaba

- Presidente Prudente

- Ribeirão Preto

- Santo André

- Santos

- São Bernardo do Campo

- São Caetano do Sul

- São José do Rio Preto

- São José dos Campos

- Sorocaba

- Taboão da Serra

- Valinhos

- Vinhedo

REGIÃO SUL (27 CIDADES)

Paraná (nove cidades)

- Curitiba

- Cascavel

- Guarapuava

- Londrina

- Maringá

- Paranaguá

- Ponta Grossa

- São José dos Pinhais

- Umuarama

Rio Grande do Sul (dez cidades)

- Porto Alegre

- Bagé

- Caxias do Sul

- Farroupilha

- Passo Fundo

- Pelotas

- Santa Cruz do Sul

- Santa Maria

- Santo Ângelo

- Uruguaiana

Santa Catarina (oito cidades)

- Florianópolis

- Blumenau

- Caçador

- Chapecó

- Criciúma

- Joinville

- Lages

- São José

COMO SERÁ O CNU 2025?

A segunda edição do CNU conta com 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades e provas em 228 cidades. Segundo o MGI, as regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

Para esta edição, o edital prevê uma regra de equiparação de gênero. Quando houver desequilíbrio na proporção de mulheres classificadas na primeira fase, referente às provas objetivas, será garantido que ao menos 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por candidatas. A medida vale sempre que houver mulheres não eliminadas com desempenho suficiente.

Também são reservadas 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

VEJA O CALENDÁRIO DO CNU 2025

Evento - Data

Aplicação das provas objetivas - 5/10/2025

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas - 6/10/2025

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados - 7 e 8/10/2025

Disponibilização da imagem do cartão de respostas - 12/11/2025

Divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para as pessoas candidatas para a realização da prova discursiva - 12/11/2025

Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição para realização da prova discursiva no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. - 1/12/2025

Aplicação da prova discursiva - 7/12/2025

Divulgação da nota preliminar da discursiva e disponibilização do espelho de correção. - 23/01/2026

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva - 26/01 e 27/01/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e do resultado definitivo da prova discursiva. - 18/02/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para as pessoas candidatas negras,

indígenas e quilombolas e para as pessoas com deficiência - 18/02/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após a realização das fases 1 a 4 - 20/02/2026

1ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 20/02/2026

Período para a 1ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 21/02 a 23/02/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 1ª confirmação de interesse - 27/02/2026

2ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 27/02/2026

Período para a 2ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 28/02 a 02/03/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 2ª confirmação de interesse - 6/03/2026

3ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 6/03/2026

Período para a 3ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 7/03 a 9/03/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 3ª confirmação de interesse - 16/03/2026

Início das convocações para nomeação, e, quando couber, para o procedimento de investigação social e funcional, a realização da defesa de memorial e prova oral e o curso ou programa de formação - 16/03/2026