Veja como consultar o local do CNU, que terá provas em 228 municípios

(FOLHAPRESS) - As provas objetivas para todos os blocos do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) serão aplicadas neste domingo (5) em 228 municípios de todo o país. Os locais podem ser acessados individualmente pelo candidato desde o dia 22 de setembro.
Para consultar o cartão de confirmação da inscrição, que informa o local do exame, o candidato deve acessar o site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/cpnu2) e clicar em "Página de Acompanhamento", onde precisará fazer login com a conta Gov.br e selecionar o "CNPU 2".
O cartão também traz informações como horário da prova, número de inscrição e registro de atendimento especializado ou uso do nome social, quando solicitado. Embora não seja obrigatório, o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e a FGV recomendam que o candidato leve o documento impresso no dia da prova para facilitar a localização.
O estado de São Paulo é o que aplicará provas na maior quantidade de cidades (27), seguido por Minas Gerais (26), Bahia (18), Pará (17) e Goiás (17). Já Acre, Alagoas, Roraima e Sergipe terão apenas duas cidades por estado com realização de provas.
Para cargos de nível superior, a prova objetiva será realizada em 5 de outubro, das 13h às 18h, e a discursiva em 7 de dezembro, das 13h às 16h.
Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas nos mesmos dias, mas em horários reduzidos: 5 de outubro, das 13h às 16h30, e 7 de dezembro, das 13h às 15h.
Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.
REGIÃO NORTE (40 CIDADES)
Acre (duas cidades)
- Rio Branco
- Cruzeiro do Sul
Amazonas (nove cidades)
- Manaus
- Coari
- Itacoatiara
- Lábrea
- Manicoré
- Parintins
- São Gabriel da Cachoeira
- Tabatinga
- Tefé
Amapá (três cidades)
- Macapá
- Laranjal do Jari
- Oiapoque
Pará (17 cidades)
- Belém
- Altamira
- Ananindeua
- Bragança
- Breves
- Cametá
- Itaituba
- Marabá
- Monte Alegre
- Oriximiná
- Paragominas
- Parauapebas
- Redenção
- Santana do Araguaia
- Santarém
- São Félix do Xingu
- Tucuruí
Rondônia (quatro cidades)
- Porto Velho
- Ariquemes
- Ji-Paraná
- Vilhena
Roraima (duas cidades)
- Boa Vista
- Rorainópolis
Tocantins (três cidades)
- Palmas
- Araguaína
- Gurupi
REGIÃO NORDESTE (61 CIDADES)
Alagoas (duas cidades)
- Maceió
- Arapiraca
Bahia (18 cidades)
- Salvador
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Brumado
- Camaçari
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Guanambi
- Ilhéus
- Irecê
- Itaberaba
- Jacobina
- Jequié
- Lauro de Freitas
- Paulo Afonso
- Ribeira do Pombal
- Teixeira de Freitas
- Vitória da Conquista
Ceará (oito cidades)
- Fortaleza
- Caucaia
- Crateús
- Iguatu
- Juazeiro do Norte
- Maracanaú
- Quixadá
- Sobral
Maranhão (nove cidades)
- São Luís
- Bacabal
- Balsas
- Caxias
- Chapadinha
- Imperatriz
- Pinheiro
- Presidente Dutra
- Santa Inês
Paraíba (quatro cidades)
- João Pessoa
- Campina Grande
- Patos
- Sousa
Pernambuco (sete cidades)
- Recife
- Caruaru
- Garanhuns
- Jaboatão dos Guararapes
- Olinda
- Petrolina
- Serra Talhada
Piauí (sete cidades)
- Teresina
- Bom Jesus
- Corrente
- Floriano
- Parnaíba
- Picos
- São Raimundo Nonato
Rio Grande do Norte (quatro cidades)
- Natal
- Caicó
- Mossoró
- Parnamirim
Sergipe (duas cidades)
- Aracaju
- Itabaiana
REGIÃO CENTRO-OESTE (30 CIDADES)
Distrito Federal (uma cidade)
- Brasília
Goiás (17 cidades)
- Goiânia
- Águas Lindas de Goiás
- Aparecida de Goiânia
- Catalão
- Cidade Ocidental
- Formosa
- Goianésia
- Iporá
- Itumbiara
- Luziânia
- Mineiros
- Novo Gama
- Planaltina
- Porangatu
- Rio Verde
- Santo Antônio do Descoberto
- Valparaíso de Goiás
Mato Grosso do Sul (quatro cidades)
- Campo Grande
- Corumbá
- Dourados
- Três Lagoas
Mato Grosso (oito cidades)
- Cuiabá
- Alta Floresta
- Barra do Garças
- Cáceres
- Rondonópolis
- Sinop
- Tangará da Serra
- Várzea Grande
REGIÃO SUDESTE (70 CIDADES)
Espírito Santo (seis cidades)
- Vitória
- Cachoeiro de Itapemirim
- Colatina
- São Mateus
- Serra
- Vila Velha
Minas Gerais (26 cidades)
- Belo Horizonte
- Almenara
- Araçuaí
- Araxá
- Betim
- Contagem
- Curvelo
- Diamantina
- Divinópolis
- Governador Valadares
- Ipatinga
- Itajubá
- Ituiutaba
- Janaúba
- Januária
- Juiz de Fora
- Lavras
- Montes Claros
- Muriaé
- Paracatu
- Passos
- Patos de Minas
- Pirapora
- Teófilo Otoni
- Uberaba
- Uberlândia
Rio de Janeiro (11 cidades)
- Rio de Janeiro
- Belford Roxo
- Cabo Frio
- Campos dos Goytacazes
- Duque de Caxias
- Niterói
- Nova Iguaçu
- Petrópolis
- São Gonçalo
- São João de Meriti
- Volta Redonda
São Paulo (27 cidades)
- São Paulo
- Araçatuba
- Bauru
- Caçapava
- Campinas
- Guarulhos
- Hortolândia
- Itapeva
- Jacareí
- Marília
- Mauá
- Mogi das Cruzes
- Osasco
- Paulínia
- Piracicaba
- Presidente Prudente
- Ribeirão Preto
- Santo André
- Santos
- São Bernardo do Campo
- São Caetano do Sul
- São José do Rio Preto
- São José dos Campos
- Sorocaba
- Taboão da Serra
- Valinhos
- Vinhedo
REGIÃO SUL (27 CIDADES)
Paraná (nove cidades)
- Curitiba
- Cascavel
- Guarapuava
- Londrina
- Maringá
- Paranaguá
- Ponta Grossa
- São José dos Pinhais
- Umuarama
Rio Grande do Sul (dez cidades)
- Porto Alegre
- Bagé
- Caxias do Sul
- Farroupilha
- Passo Fundo
- Pelotas
- Santa Cruz do Sul
- Santa Maria
- Santo Ângelo
- Uruguaiana
Santa Catarina (oito cidades)
- Florianópolis
- Blumenau
- Caçador
- Chapecó
- Criciúma
- Joinville
- Lages
- São José
COMO SERÁ O CNU 2025?
A segunda edição do CNU conta com 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades e provas em 228 cidades. Segundo o MGI, as regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).
Para esta edição, o edital prevê uma regra de equiparação de gênero. Quando houver desequilíbrio na proporção de mulheres classificadas na primeira fase, referente às provas objetivas, será garantido que ao menos 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por candidatas. A medida vale sempre que houver mulheres não eliminadas com desempenho suficiente.
Também são reservadas 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.
VEJA O CALENDÁRIO DO CNU 2025
Evento - Data
Aplicação das provas objetivas - 5/10/2025
Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas - 6/10/2025
Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados - 7 e 8/10/2025
Disponibilização da imagem do cartão de respostas - 12/11/2025
Divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para as pessoas candidatas para a realização da prova discursiva - 12/11/2025
Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição para realização da prova discursiva no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. - 1/12/2025
Aplicação da prova discursiva - 7/12/2025
Divulgação da nota preliminar da discursiva e disponibilização do espelho de correção. - 23/01/2026
Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva - 26/01 e 27/01/2026
Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e do resultado definitivo da prova discursiva. - 18/02/2026
Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para as pessoas candidatas negras,
indígenas e quilombolas e para as pessoas com deficiência - 18/02/2026
Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após a realização das fases 1 a 4 - 20/02/2026
1ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 20/02/2026
Período para a 1ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 21/02 a 23/02/2026
Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 1ª confirmação de interesse - 27/02/2026
2ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 27/02/2026
Período para a 2ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 28/02 a 02/03/2026
Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 2ª confirmação de interesse - 6/03/2026
3ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 6/03/2026
Período para a 3ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 7/03 a 9/03/2026
Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 3ª confirmação de interesse - 16/03/2026
Início das convocações para nomeação, e, quando couber, para o procedimento de investigação social e funcional, a realização da defesa de memorial e prova oral e o curso ou programa de formação - 16/03/2026