Notícias ao Minuto
Procurar

Veja como consultar o local do CNU, que terá provas em 228 municípios

O estado de São Paulo é o que aplicará provas na maior quantidade de cidades (27), seguido por Minas Gerais (26), Bahia (18), Pará (17) e Goiás (17). Já Acre, Alagoas, Roraima e Sergipe terão apenas duas cidades por estado com realização de prova

Veja como consultar o local do CNU, que terá provas em 228 municípios

© Divulgação / CNU

Folhapress
01/10/2025 13:30 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

CNU

(FOLHAPRESS) - As provas objetivas para todos os blocos do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) serão aplicadas neste domingo (5) em 228 municípios de todo o país. Os locais podem ser acessados individualmente pelo candidato desde o dia 22 de setembro.

 

Para consultar o cartão de confirmação da inscrição, que informa o local do exame, o candidato deve acessar o site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/cpnu2) e clicar em "Página de Acompanhamento", onde precisará fazer login com a conta Gov.br e selecionar o "CNPU 2".

O cartão também traz informações como horário da prova, número de inscrição e registro de atendimento especializado ou uso do nome social, quando solicitado. Embora não seja obrigatório, o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e a FGV recomendam que o candidato leve o documento impresso no dia da prova para facilitar a localização.

O estado de São Paulo é o que aplicará provas na maior quantidade de cidades (27), seguido por Minas Gerais (26), Bahia (18), Pará (17) e Goiás (17). Já Acre, Alagoas, Roraima e Sergipe terão apenas duas cidades por estado com realização de provas.

Para cargos de nível superior, a prova objetiva será realizada em 5 de outubro, das 13h às 18h, e a discursiva em 7 de dezembro, das 13h às 16h.

Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas nos mesmos dias, mas em horários reduzidos: 5 de outubro, das 13h às 16h30, e 7 de dezembro, das 13h às 15h.

Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.
*
REGIÃO NORTE (40 CIDADES)
Acre (duas cidades)
- Rio Branco
- Cruzeiro do Sul

Amazonas (nove cidades)
- Manaus
- Coari
- Itacoatiara
- Lábrea
- Manicoré
- Parintins
- São Gabriel da Cachoeira
- Tabatinga
- Tefé

Amapá (três cidades)
- Macapá
- Laranjal do Jari
- Oiapoque

Pará (17 cidades)
- Belém
- Altamira
- Ananindeua
- Bragança
- Breves
- Cametá
- Itaituba
- Marabá
- Monte Alegre
- Oriximiná
- Paragominas
- Parauapebas
- Redenção
- Santana do Araguaia
- Santarém
- São Félix do Xingu
- Tucuruí

Rondônia (quatro cidades)
- Porto Velho
- Ariquemes
- Ji-Paraná
- Vilhena

Roraima (duas cidades)
- Boa Vista
- Rorainópolis

Tocantins (três cidades)
- Palmas
- Araguaína
- Gurupi

REGIÃO NORDESTE (61 CIDADES)

Alagoas (duas cidades)
- Maceió
- Arapiraca

Bahia (18 cidades)
- Salvador
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Brumado
- Camaçari
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Guanambi
- Ilhéus
- Irecê
- Itaberaba
- Jacobina
- Jequié
- Lauro de Freitas
- Paulo Afonso
- Ribeira do Pombal
- Teixeira de Freitas
- Vitória da Conquista

Ceará (oito cidades)
- Fortaleza
- Caucaia
- Crateús
- Iguatu
- Juazeiro do Norte
- Maracanaú
- Quixadá
- Sobral

Maranhão (nove cidades)
- São Luís
- Bacabal
- Balsas
- Caxias
- Chapadinha
- Imperatriz
- Pinheiro
- Presidente Dutra
- Santa Inês

Paraíba (quatro cidades)
- João Pessoa
- Campina Grande
- Patos
- Sousa

Pernambuco (sete cidades)
- Recife
- Caruaru
- Garanhuns
- Jaboatão dos Guararapes
- Olinda
- Petrolina
- Serra Talhada

Piauí (sete cidades)
- Teresina
- Bom Jesus
- Corrente
- Floriano
- Parnaíba
- Picos
- São Raimundo Nonato

Rio Grande do Norte (quatro cidades)
- Natal
- Caicó
- Mossoró
- Parnamirim

Sergipe (duas cidades)
- Aracaju
- Itabaiana

REGIÃO CENTRO-OESTE (30 CIDADES)

Distrito Federal (uma cidade)
- Brasília

Goiás (17 cidades)
- Goiânia
- Águas Lindas de Goiás
- Aparecida de Goiânia
- Catalão
- Cidade Ocidental
- Formosa
- Goianésia
- Iporá
- Itumbiara
- Luziânia
- Mineiros
- Novo Gama
- Planaltina
- Porangatu
- Rio Verde
- Santo Antônio do Descoberto
- Valparaíso de Goiás

Mato Grosso do Sul (quatro cidades)
- Campo Grande
- Corumbá
- Dourados
- Três Lagoas

Mato Grosso (oito cidades)
- Cuiabá
- Alta Floresta
- Barra do Garças
- Cáceres
- Rondonópolis
- Sinop
- Tangará da Serra
- Várzea Grande

REGIÃO SUDESTE (70 CIDADES)
Espírito Santo (seis cidades)
- Vitória
- Cachoeiro de Itapemirim
- Colatina
- São Mateus
- Serra
- Vila Velha

Minas Gerais (26 cidades)
- Belo Horizonte
- Almenara
- Araçuaí
- Araxá
- Betim
- Contagem
- Curvelo
- Diamantina
- Divinópolis
- Governador Valadares
- Ipatinga
- Itajubá
- Ituiutaba
- Janaúba
- Januária
- Juiz de Fora
- Lavras
- Montes Claros
- Muriaé
- Paracatu
- Passos
- Patos de Minas
- Pirapora
- Teófilo Otoni
- Uberaba
- Uberlândia

Rio de Janeiro (11 cidades)
- Rio de Janeiro
- Belford Roxo
- Cabo Frio
- Campos dos Goytacazes
- Duque de Caxias
- Niterói
- Nova Iguaçu
- Petrópolis
- São Gonçalo
- São João de Meriti
- Volta Redonda

São Paulo (27 cidades)
- São Paulo
- Araçatuba
- Bauru
- Caçapava
- Campinas
- Guarulhos
- Hortolândia
- Itapeva
- Jacareí
- Marília
- Mauá
- Mogi das Cruzes
- Osasco
- Paulínia
- Piracicaba
- Presidente Prudente
- Ribeirão Preto
- Santo André
- Santos
- São Bernardo do Campo
- São Caetano do Sul
- São José do Rio Preto
- São José dos Campos
- Sorocaba
- Taboão da Serra
- Valinhos
- Vinhedo

REGIÃO SUL (27 CIDADES)
Paraná (nove cidades)
- Curitiba
- Cascavel
- Guarapuava
- Londrina
- Maringá
- Paranaguá
- Ponta Grossa
- São José dos Pinhais
- Umuarama

Rio Grande do Sul (dez cidades)
- Porto Alegre
- Bagé
- Caxias do Sul
- Farroupilha
- Passo Fundo
- Pelotas
- Santa Cruz do Sul
- Santa Maria
- Santo Ângelo
- Uruguaiana

Santa Catarina (oito cidades)
- Florianópolis
- Blumenau
- Caçador
- Chapecó
- Criciúma
- Joinville
- Lages
- São José

COMO SERÁ O CNU 2025?

A segunda edição do CNU conta com 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades e provas em 228 cidades. Segundo o MGI, as regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

Para esta edição, o edital prevê uma regra de equiparação de gênero. Quando houver desequilíbrio na proporção de mulheres classificadas na primeira fase, referente às provas objetivas, será garantido que ao menos 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por candidatas. A medida vale sempre que houver mulheres não eliminadas com desempenho suficiente.

Também são reservadas 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

VEJA O CALENDÁRIO DO CNU 2025

Evento - Data
Aplicação das provas objetivas - 5/10/2025
Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas - 6/10/2025
Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados - 7 e 8/10/2025
Disponibilização da imagem do cartão de respostas - 12/11/2025

Divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para as pessoas candidatas para a realização da prova discursiva - 12/11/2025

Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição para realização da prova discursiva no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. - 1/12/2025

Aplicação da prova discursiva - 7/12/2025

Divulgação da nota preliminar da discursiva e disponibilização do espelho de correção. - 23/01/2026

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva - 26/01 e 27/01/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e do resultado definitivo da prova discursiva. - 18/02/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para as pessoas candidatas negras,

indígenas e quilombolas e para as pessoas com deficiência - 18/02/2026
Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após a realização das fases 1 a 4 - 20/02/2026

1ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 20/02/2026

Período para a 1ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 21/02 a 23/02/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 1ª confirmação de interesse - 27/02/2026

2ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 27/02/2026

Período para a 2ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 28/02 a 02/03/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 2ª confirmação de interesse - 6/03/2026

3ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 6/03/2026

Período para a 3ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 7/03 a 9/03/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 3ª confirmação de interesse - 16/03/2026

Início das convocações para nomeação, e, quando couber, para o procedimento de investigação social e funcional, a realização da defesa de memorial e prova oral e o curso ou programa de formação - 16/03/2026

USP cai para segundo lugar em ranking de melhores universidades da América Latina

USP cai para segundo lugar em ranking de melhores universidades da América Latina

Após dois anos consecutivos na liderança, a instituição paulista caiu para a segunda posição, sendo superada pela Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC), que agora reassume o posto de primeiro lugar

Folhapress | 09:45 - 01/10/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Government Shutdown

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

2

esporte

Futebol

CBF marca início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e muda final da Copa do Brasil

3

mundo

EUA

Menino entrega bilhete em ônibus e salva mãe de cárcere privado

4

lifestyle

horóscopo

Como será outubro para cada signo: "Mês marcado por grandes tensões"

5

brasil

Metanol

Metanol: Pernambuco apura mortes e cegueira por suspeita de intoxicação

6

mundo

Palestina

Juiz diz que Trump agiu de forma inconstitucional ao deportar estrangeiros pró-Palestina

7

mundo

Estados Unidos

Lula jamais se deixará ser humilhado em reunião com Trump, diz Celso Amorim

8

fama

D4vd

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

9

fama

Polêmica!

Otavio Augusto diz que está tudo resolvido entre ele e Grazi Massafera

10

politica

Justiça

STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia