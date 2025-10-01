Notícias ao Minuto
Intoxicação por metanol: casos suspeitos devem aumentar, diz ministro

Aumento de casos é motivo do reforço de medidas de vigilância anunciados pelo Ministério da Saúde, comandado por Alexandre Padilha (foto)

© Getty Images

Agência Brasil
01/10/2025 17:47 ‧ há 58 minutos por Agência Brasil

Brasil

Saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira (1º) que o número de caso suspeitos de intoxicação por metanol deve aumentar ao longo dos próximos dias em razão do reforço das medidas de vigilância anunciadas pela pasta.

 

“Está aumentando a sensibilidade para isso, chamando mais a atenção dos profissionais de saúde, aumentando a suspeita desses profissionais e, com a notificação imediata, subindo mais rápido essa informação também", disse durante coletiva à imprensa sobre vacinação em Brasília.

Segundo o ministro, até a noite desta terça-feira (30), 26 casos suspeitos de intoxicação por metanol haviam sido notificados. Além dos casos identificados no estado de São Paulo, Pernambuco notificou, na manhã de hoje, três casos suspeitos.

“As orientações do Ministério da Saúde são para que todo o Brasil, todo o sistema de vigilância, esteja atento à essa situação”, destacou Padilha.

Para o ministro, a intoxicação por metanol pode ser nacional. "A nossa expectativa é que, no reforço da sensibilidade, da divulgação do problema, isso aumente também a suspeita pelos profissionais de saúde e aumente o número de casos notificados”, concluiu.

PF vai investigar origem do metanol que provocou intoxicações em SP

PF vai investigar origem do metanol que provocou intoxicações em SP

Lewandowski pediu à PF investigação sobre origem e rede de distribuição do metanol ligado a mortes em São Paulo e determinou inquérito administrativo da Senacom para apurar responsabilidades no caso das bebidas adulteradas

Agência Brasil | 08:15 - 01/10/2025

