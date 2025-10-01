Notícias ao Minuto
Procurar

SP tem 6 estabelecimentos fechados por suspeita de bebida adulterada

Em Barueri, 128 mil garrafas de vodca foram apreendidas; em Mogi das Cruzes, houve a apreensão de 80 garrafas de bebidas alcoólicas com indícios de adulteração e falsificação em uma adega

SP tem 6 estabelecimentos fechados por suspeita de bebida adulterada

© DR

Agência Brasil
01/10/2025 19:48 ‧ há 43 minutos por Agência Brasil

Brasil

Saúde

Seis estabelecimentos foram fechados por suspeita de comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas, informou na tarde desta quarta-feira (1º) o gabinete de crise criado pelo governo do estado de São Paulo para coordenar as ações de enfrentamento aos casos de intoxicação por metanol.

 

Os estabelecimentos ficam nos bairros da Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, na capital, e também nas cidades de São Bernardo e Barueri, na região metropolitana. Neste último município, segundo o gabinete, foram apreendidas 128 mil garrafas de vodca. Lacrado, o lote aguarda a apresentação da documentação para liberação.

A fiscalização é feita de modo conjunto entre as secretarias de Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça. As medidas, conforme o governo estadual, “são cautelares, e o envolvimento dos estabelecimentos com os casos é investigado”.

Uma distribuidora de bebidas teve sua inscrição estadual suspensa preventivamente e outras três estão sob análise para suspensão. Além disso, um bar, nos Jardins, também teve a inscrição suspensa após a interdição do local.

Em Mogi das Cruzes, houve a apreensão de 80 garrafas de bebidas alcoólicas com indícios de adulteração e falsificação em uma adega. E, em Americana, duas pessoas foram detidas e mais de 17,7 mil bebidas apreendidas.

No balaço do gabinete, também consta a apreensão de 802 garrafas, sendo 660 em distribuidoras e 142 em três bares da capital.

Intoxicação por metanol: casos suspeitos devem aumentar, diz ministro

Intoxicação por metanol: casos suspeitos devem aumentar, diz ministro

Aumento de casos é motivo do reforço de medidas de vigilância anunciados pelo Ministério da Saúde, comandado por Alexandre Padilha (foto)

Agência Brasil | 17:47 - 01/10/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Virginia embarca para Madri em meio a rumores de romance com Vini Jr

2

mundo

Government Shutdown

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

3

mundo

EUA

Governador dos EUA debocha de Trump após críticas a soldados "gordos"

4

fama

Instagram

Ex-atriz da Globo, Cássia Linhares faz alerta após pegar infecção alimentar

5

fama

D4vd

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

6

mundo

EUA

Menino entrega bilhete em ônibus e salva mãe de cárcere privado

7

fama

Tilly Norwood

Entenda polêmica de Tillly Norwood, atriz gerada por IA que enfureceu Hollywood

8

esporte

Futebol

CBF marca início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e muda final da Copa do Brasil

9

mundo

Oktoberfest

Após explosões em Munique, Oktoberfest entra em alerta e é fechado

10

mundo

Imigração

Portugal aprova lei que endurece regras para imigrantes; veja como elas afetam brasileiros