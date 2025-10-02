Notícias ao Minuto
Calor segue nesta quinta (2) em SP com temperatura máxima de 31°C

A Grande São Paulo terá mais um dia quente nesta quinta-feira, com sol predominando e temperaturas que podem chegar a 31 °C. Há divergência entre institutos sobre a ocorrência de chuva, mas o calor deve seguir nos próximos dias, com máximas acima de 32 °C

Folhapress
02/10/2025 08:30

(FOLHAPRESS) - A sequência de dias quentes se mantém nesta quinta-feira (2) na região metropolitana de São Paulo, com predomínio de sol durante quase todo o período.

 

Segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu deve ficar semelhante nos períodos da manhã e da tarde. Durante o dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 31°C. No fim da tarde, a nebulosidade aumenta devido à brisa marítima e, à noite, as nuvens prevalecem e há previsão de chuva leve.

A Climatempo também apresenta temperaturas semelhantes, mas diverge quanto ao horário da chuva. A mínima deve ser de 16°C no início da manhã, entre 3h e 6h, e a máxima de 29°C por volta das 14h e 15h. Segundo o instituto, porém, a chuva deve começar ao meio-dia e se estender até a noite. Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê as mesmas temperaturas, mas sem chuva.

Nesta quarta (1º), o Inmet registrou a mínima de 17°C entre 4h e 6h da manhã e a máxima de 27,3°C às 13h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Nos próximos dias, o calor deve continuar intenso na Grande São Paulo, com máximas de 32°C na sexta (3) e no sábado (4), e 33°C no domingo (5).

Na Baixada Santista nesta quinta, os termômetros devem variar de 17°C a 26°C, com possibilidade de chuva à noite. No litoral norte, a mínima deve ser de 16°C e a máxima, de 25°C, também com previsão de chuva noturna. Já no Vale do Ribeira, a variação será de 18°C a 24°C, com precipitação durante todo o dia.

Na Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 14°C e a máxima, de 27°C. No Vale do Paraíba, os termômetros variam de 15°C a 34°C. Em Campinas, a previsão é de 18°C a 36°C, enquanto que em Sorocaba deve ficar entre 14°C e 33°C. Nessas regiões também há previsão de chuva à noite.

No oeste e no norte do estado, as temperaturas seguem mais elevadas, com chance de chuva pela manhã e à noite. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 21°C e a máxima pode chegar a 36°C, com possibilidade de queda de granizo à noite. Em Marília, a variação prevista é de 19°C a 34°C.

Em Bauru, a mínima deve ser de 19°C e a máxima de 34°C, com chance de chuva pela manhã e à noite. Em Araraquara, os termômetros variam de 20°C a 36°C; em Araçatuba, de 22°C a 38°C; em São José do Rio Preto, de 21°C a 36°C; em Franca, de 19°C a 35°C; em Ribeirão Preto, de 21°C a 36°C; e em Barretos, também de 21°C a 36°C. Nessas cidades há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à noite.

Apesar da possibilidade de precipitação em todas as regiões do estado, a Defesa Civil alerta para o alto risco de incêndios florestais, que tendem a aumentar ainda mais nos próximos dias, devido à baixa umidade do ar.

De acordo com o mapa de risco de incêndio do órgão estadual, essas regiões permanecem em nível de emergência, a classificação mais grave dentro da escala de quatro estágios (baixo, alto, alerta e emergência).

