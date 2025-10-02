Novo Nordisk e Eurofarma fazem parceria para produzir novas canetas emagrecedoras

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Novo Nordisk, conhecida pela produção e comercialização de Ozempic e Wegovy, se juntou à Eurofarma, empresa nacional, para o lançamento de mais dois medicamentos injetáveis que possuem a semaglutida como princípio ativo: Poviztra, indicado para o tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidades associadas, e Extensior, voltado para o tratamento do diabetes tipo 2.

A parceria vem com o intuito de expandir a distribuição da semaglutida injetável no Brasil e chegar em farmácias e regiões que a farmacêutica dinamarquesa ainda não alcançou. A Eurofarma está presente em 24 países e é uma das líderes no mercado latino-americano. Com este acordo, será a distribuidora exclusiva para a promoção das duas marcas citadas acima.

Allan Finkel, vice-presidente da Novo Nordisk para a América Latina e Brasil, afirma que a parceria é um passo estratégico para garantir que a inovação da companhia chegue a ainda mais pessoas em todo o Brasil, mantendo a mesma confiança e qualidade de sempre.

"A parceria com a Eurofarma é um movimento estratégico para catalisar o alcance da nossa inovação, unindo nossa força científica à capilaridade de um parceiro de excelência".

A importância do Brasil para a empresa foi reforçada por Ludovic Helfgott, vice-presidente executivo de estratégia de produtos e portfólio. Em entrevista à Folha em junho, durante um congresso de diabetes, Helfgott afirmou que o Brasil é "absolutamente um dos lugares mais importantes" onde a empresa realiza pesquisas, citando estudos em áreas como diabetes, obesidade e doenças cardiometabólicas.

O aumento da obesidade é uma realidade no Brasil e em grande parte da América Latina, motivado por fatores socioeconômicos, culturais e ambientais. Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) do Ministério da Saúde, dados de 2024 indicam que 34,66% dos brasileiros -em um estudo com mais de 26 milhões de pessoas- apresentam algum nível de obesidade.

Com base no estudo Step Up, publicado na The Lancet, uma dose injetável semanal de 7,2 mg proporcionou uma perda de peso de 18,7%, superando os 15,6% da dose atualmente aprovada de 2,4 mg.

Os avanços farmacológicos esbarram em desafios de acesso e custo. Especialistas já consultados pela Folha citam que, apesar da ampliação das opções terapêuticas -que incluem vias de administração oral e injetável-, o uso desses medicamentos ainda é restrito a uma pequena parcela da população com obesidade, estimada em apenas 3% no Brasil.

Renata Campos, CEO da Eurofarma no Brasil, afirma que a empresa quer "tornar estes tratamentos mais acessíveis, como parte da nossa missão promover o acesso à saúde e qualidade de vida para fazer com que as pessoas vivam mais e melhor".

O projeto contempla um compromisso com médicos e pacientes, excelência científica, inovação e uma robusta capacidade de execução local. "Com essa parceria, somos a primeira empresa brasileira a oferecer duas novas marcas de semaglutida biológica injetável no Brasil", completa.

A fabricação nacional pode ampliar o acesso e a distribuição, com preços relativamente menores. Um exemplo é a produção nacional das canetas de liraglutida pela farmacêutica EMS, também voltadas para o tratamento de diabetes e obesidade, embora com princípio ativo diferente da semaglutida. Os medicamentos têm preços sugeridos a partir de R$ 307,26 (embalagem com uma caneta), R$ 507,07 (Lirux com duas canetas) e R$ 760,61 (Olire com três canetas).

Os medicamentos Poviztra e Extensior devem começar a ser vendidos ainda neste mês de outubro, mas não foram divulgadas informações sobre faixa de preço e data específica de lançamento.