Saúde: 8 mortes são investigadas por suposta intoxicação por metanol

© <p>Shutterstock</p>

(FOLHAPRESS) O Ministério da Saúde afirmou nesta quinta-feira (2) que 8 mortes são investigadas no país sob suspeita de intoxicação por metanol. Por enquanto, apenas uma está confirmada por este motivo, disse o governo. Há 11 casos confirmados e 48 em análise sobre possível contaminação com o produto.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chegou a afirmar à imprensa na tarde desta quinta que um novo caso havia sido confirmado no Distrito Federal, com base em análise clínica, mas depois recuou por falta de exame laboratorial.

"Como equipe do Ministério da Saúde acompanha diretamente conduta clínica, tem a confirmação que foi feita detecção do metanol", disse Padilha. A informação foi corrigida depois pela assessoria, que informou que não há confirmação.

Padilha não confirmou o nome, mas nesta quinta o rapper Hungria foi hospitalizado em Brasília após se sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas. A suspeita é que ele tenha ingerido metanol. Há uma investigação em andamento para essa confirmação.

De acordo com o mais recente boletim médico, o artista deu entrada no Hospital DF Star nesta quinta-feira (2) com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica. O cantor agora fará hemodiálise e será submetido a tratamento com etanol.

Segundo sua equipe, ele está sendo acompanhado pelos médicos e já está fora de risco iminente.

Devido à hospitalização, o artista, que tem mais de 12 milhões de seguidores, precisou cancelar os próximos shows que faria até o próximo final de semana.

Com o crescente registro de casos de intoxicações por metanol, médicos estão recomendando que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas neste momento.

O governo federal instalou uma sala de situação para monitorar os casos de intoxicação. A equipe que irá acompanhar o tema será composta por representantes dos ministérios da Saúde, Justiça, Agricultura, além dos conselhos de secretários de saúde dos estados (Conass) e de municípios (Conasems). Anvisa e os governos de São Paulo e Pernambuco também participam das conversas.

A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária fizeram nesta quarta-feira (1º) uma nova operação de fiscalização em quatro estabelecimentos comerciais de São Paulo suspeitos de vender bebida alcoólica contaminada com metanol.

O Ministério da Saúde também enviou na terça-feira (30) uma nota técnica a estados e municípios orientando a notificarem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação.

Leia Também: Brasil tem 43 notificações de intoxicação por metanol, diz Ministério da Saúde