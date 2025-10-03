Padilha anuncia compra emergencial de etanol para antídoto contra intoxicação por metanol

© Antonio Cruz / Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta quinta-feira (02) a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico para a produção de antídoto contra a intoxicação por metanol. Mais cedo, a pasta divulgou que há 11 casos confirmados da intoxicação no Brasil, que podem estar relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

Objetivo é reforçar estados e municípios no tratamento das vítimas, explicou Padilha. Também foi montado um estoque com 4,3 mil ampolas de etanol em hospitais universitários e serviços do SUS.

Anvisa aciona produtores e agências internacionais para adquirir o fomepizol, também utilizado contra a intoxicação. "Com essa ação, estamos mobilizando as dez maiores agências reguladoras do mundo para que indiquem, em seus países, quais são os produtores do fomepizol", afirmou o ministro.

Governo pede à OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) doação de 100 unidades do fomepizol. O Ministério da Saúde também manifestou a intenção de adquirir outras 1.000 unidades do medicamento por meio da linha de crédito do Fundo Estratégico da OPAS.

Os pedidos e compras de antídotos que estamos fazendo são por precaução. Nos últimos anos, não ultrapassamos 20 casos por ano, mas temos observado um registro maior no estado de São Paulo. Essas são medidas preventivas do Ministério da Saúde Ministro Alexandre Padilha

CASOS CONFIRMADOS NO BRASIL

Subiu para 11 o número de casos confirmados no país de contaminação por metanol. Outros 48 estão em investigação.

País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.

Os casos estão nesta quinta-feira (02) em dois estados: São Paulo (6) e Pernambuco (5). A maioria das intoxicações está concentrada na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde)