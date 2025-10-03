Advogado do Mensalão e fundador do Prerrogativas é achado morto em SP

© Divulgação- OAB

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, de 51 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 2, em São Paulo. A informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional São Paulo (OAB-SP).

Pacheco tinha trinta anos de carreira e era conhecido por atuar na defesa de réus em processos de grande repercussão, como o Caso Mensalão, no qual representou o então deputado José Genoino. Ele também foi sócio-fundador do Prerrogativas, grupo de juristas.

Ao longo da carreira, ocupou cargos de liderança na OAB, tendo presidido a comissão de prerrogativas da OAB-SP. Foi também conselheiro da OAB-SP, do Conselho Federal da OAB e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Recentemente, atuava em seu próprio escritório, localizado no bairro do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

Em nota, a OAB-SP informou que foi comunicada sobre o desaparecimento do advogado na noite de quarta-feira, 1º, após ele não responder a ligações ou mensagens. A instituição decretou três dias de luto.