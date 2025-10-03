Prefeito de Canhoba comemora 40 anos com ensaio sensual de cuecas; veja

© Reprodução- Instagram

Um ensaio fotográfico inusitado viralizou nesta quinta-feira, 2, e teve como protagonista o prefeito de Canhoba, município do interior de Sergipe. Para comemorar seu aniversário de 40 anos, Chrystophe Divino (União) publicou uma série de fotos sensuais que rapidamente repercutiram nas redes sociais.

As imagens começam de forma mais clássica, com o político usando terno e óculos escuros. Depois, o clima muda: Divino aparece lendo o livro Cinquenta Tons de Cinza, de E. L. James, numa referência provocativa ao best-seller erótico. O ensaio termina com fotos ainda mais ousadas — em três delas, o prefeito posa apenas de cueca, duas vezes sentado em um banco.

Na legenda, ele refletiu sobre a chegada aos 40. “É um marco de quatro décadas de experiências, aprendizados e crescimento pessoal. Um momento para olhar para trás, valorizar as conquistas e, ao mesmo tempo, enxergar o futuro com esperança e novos sonhos”, escreveu.

