Prefeito de Canhoba comemora 40 anos com ensaio sensual de cuecas; veja

Chrystophe Divino, prefeito de Canhoba (SE), marcou seu aniversário com um ensaio ousado que mistura terno, referência ao livro Cinquenta Tons de Cinza e fotos de cueca. As imagens repercutiram nas redes sociais, gerando elogios, surpresa e muitas mensagens de parabéns

© Reprodução- Instagram

Notícias ao Minuto
03/10/2025 07:07 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Brasil

Sergipe

Um ensaio fotográfico inusitado viralizou nesta quinta-feira, 2, e teve como protagonista o prefeito de Canhoba, município do interior de Sergipe. Para comemorar seu aniversário de 40 anos, Chrystophe Divino (União) publicou uma série de fotos sensuais que rapidamente repercutiram nas redes sociais.

 

As imagens começam de forma mais clássica, com o político usando terno e óculos escuros. Depois, o clima muda: Divino aparece lendo o livro Cinquenta Tons de Cinza, de E. L. James, numa referência provocativa ao best-seller erótico. O ensaio termina com fotos ainda mais ousadas — em três delas, o prefeito posa apenas de cueca, duas vezes sentado em um banco.

Na legenda, ele refletiu sobre a chegada aos 40. “É um marco de quatro décadas de experiências, aprendizados e crescimento pessoal. Um momento para olhar para trás, valorizar as conquistas e, ao mesmo tempo, enxergar o futuro com esperança e novos sonhos”, escreveu.

 

 

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Chrystophe Divino (@chrystophedivino)

