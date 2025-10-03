Notícias ao Minuto
Procurar

Estado de São Paulo tem 102 casos confirmados e investigados de intoxicação por metanol

Secretaria de Saúde diz que uma morte pela substância foi confirmada na capital paulista; governo anuncia a compra e distribuição imediata de 2.000 ampolas de álcool etílico

Estado de São Paulo tem 102 casos confirmados e investigados de intoxicação por metanol

© <p>Shutterstock</p>

Folhapress
03/10/2025 18:24 ‧ há 2 horas por Folhapress

Brasil

Emergência Médica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo tem 102 casos, entre investigados e confirmados, de intoxicação por metanol, de acordo com o novo balanço da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (3). São 11 casos confirmados, com o registro de um óbito na capital paulista. Outros 91 casos são investigados.

 

Em relação às mortes, oito estão em investigação: cinco na capital, duas em São Bernardo do Campo (ABC) e uma em Cajuru (a 298 km da capital). Há 15 casos foram descartados.

Nesta sexta-feira (3), o Governo de São Paulo anunciou a compra e distribuição imediata de 2.000 ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol.

Além desse reforço, já havia 500 unidades em estoque nos serviços de referência, assegurando a manutenção de uma reserva adequada para atender necessidades assistenciais.

O material foi destinado aos centros de referência estaduais: Hospital das Clínicas de Campinas, de Ribeirão Preto e de São Paulo.

Conforme nota técnica do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, compartilhada com os 645 municípios e equipamentos de saúde, para obtenção de ampolas de álcool etílico absoluto, os serviços de saúde devem entrar em contato com os centros de referência com cópia da ficha de notificação do caso relacionado ao consumo de metanol.

A rede estadual reforçou a estrutura laboratorial para confirmar a presença da substância no organismo. O novo protocolo do estado prevê que as amostras de sangue ou urina coletadas em casos suspeitos sejam analisadas em até uma hora pelo Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (LATOF) do Departamento de Química da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, por meio de cromatografia gasosa, método considerado padrão ouro para detecção de metanol. A coleta é feita nas unidades de saúde e o Instituto Adolfo Lutz coordena a logística de transporte das amostras até o laboratório.

Alerta: bebida adulterada por metanol pode cegar

Alerta: bebida adulterada por metanol pode cegar

Casos de intoxicação por bebida adulterada batem recorde em Campinas, com nove ocorrências confirmadas em setembro e dois casos de cegueira. Especialistas alertam que sintomas podem surgir até 24h após a ingestão e que as primeiras 48h são decisivas para salvar visão e vida

Rafael Damas | 06:12 - 03/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Justiça

Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

2

fama

Justiça

Rapper Sean 'Diddy' Combs é condenado a quatro anos de prisão

3

esporte

Futebol

Meia do Palmeiras, Edu Manga morre aos 58 anos

4

esporte

Justiça

Romário pode ter bens leiloados em R$ 10,8 milhões em ação por dívida

5

economia

Imposto de Renda

Trabalhador ganhará até R$ 313 por mês com novo Imposto de Renda

6

mundo

Guerra

Hamas diz estar "pronto" para aceitar plano de Trump e libertar reféns

7

economia

Contribuintes

Veja rendimentos isentos do Imposto de Renda após aprovação de projeto na Câmara

8

fama

MILTON-NASCIMENTO

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

9

brasil

Sergipe

Prefeito de Canhoba comemora 40 anos com ensaio sensual de cuecas; veja

10

mundo

Apendicite

Mulher acha que tem apendicite, mas descobre parto surpresa em hospital