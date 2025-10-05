Empresário do ramo de energia morre depois de sofrer acidente doméstico

© Reprodução / Redes Sociais

O empresário Alexandre Carvalho, de 58 anos, morreu na última sexta-feira (3), após passar uma semana internado. Ele sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça, não resistindo aos ferimentos. Carvalho era figura conhecida no meio empresarial carioca e presidia a holding Urca Energia, voltada para projetos de produção de energia limpa. Também atuava como presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C. Santos, em Portugal, responsável por concessionárias da Mercedes-Benz.

Carvalho era casado com a atriz e poetisa Isabelle Nassar, que interpretou Sara na novela Travessia, da TV Globo. Nas redes sociais, a artista lamentou a perda repentina do marido. “Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso”, escreveu. Ela tem uma filha, de quem o empresário era padrasto.

A notícia da morte gerou comoção entre empresários, artistas e políticos. Alexandre Accioly, fundador das academias BodyTech e da casa de shows Qualistage, destacou a capacidade do amigo de criar laços e unir pessoas. “Muitos dos meus melhores amigos de hoje foi o Carvalho quem me apresentou. Não tenho dúvida de que grupos inteiros de amizade nasceram dessa habilidade única que ele tinha de aproximar pessoas e mantê-las fortes”, afirmou.

O senador e presidente do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, também prestou homenagem. Em publicação nas redes, recordou que havia falado com Carvalho no dia do acidente. “Alexandre Carvalho foi uma das pessoas mais gentis, educadas e prestativas que tive a sorte de encontrar. Há em mim mais tristeza porque falei com ele no dia em que caiu em casa, quando bateu a cabeça. Hoje, faleceu, e isso me faz perceber a fragilidade da vida e quanto a finitude está próxima de nós.”

A trajetória de Alexandre Carvalho foi marcada pela atuação em setores estratégicos da economia. À frente da Urca Energia, comandava empresas focadas em soluções sustentáveis e de impacto no mercado brasileiro. Já em Portugal, no comando da Sociedade Comercial C. Santos, mantinha influência no setor automotivo europeu, liderando um dos principais grupos de concessionárias Mercedes-Benz.

Sua morte, considerada precoce, deixa um legado de inovação no campo empresarial e de afeto no círculo social e familiar. Amigos e colegas ressaltam que Carvalho era lembrado não apenas por sua liderança no mundo dos negócios, mas também pela generosidade e pela habilidade em cultivar amizades duradouras.

