Balão cai sobre telhados de residências e pega fogo em São Paulo; vídeo

Um balão caiu e incendiou-se, esta manhã de domingo, sobre os telhados de três casas na Vila Mariana, em São Paulo. Não houve feridos, de acordo com as autoridades.

Notícias ao Minuto Brasil
05/10/2025 11:24 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Brasil

Vídeo

Um balão de grandes dimensões caiu sobre os telhados de três casas na Vila Mariana, em São Paulo, e pegou fogo na manhã deste domingo.

 

O chamado foi registrado por volta das 9h (horário local). O incêndio foi controlado pelas autoridades e também pelos moradores, que usaram mangueiras de suas residências, informou o g1.

Ainda segundo o portal, ao avistar o balão sobrevoando a região, os moradores acionaram a Polícia Militar.

De acordo com as autoridades, não houve registro de feridos.

Antes de cair, o balão chegou a ficar preso na antena de um outro prédio da vizinhança.

Os bombeiros, por sua vez, recolheram o que restou do balão.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram tanto o balão antes da queda quanto o momento em que ele pega fogo sobre os telhados das casas.

Veja o vídeo na galeria acima.

