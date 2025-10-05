Balão cai sobre telhados de residências e pega fogo em São Paulo; vídeo

Um balão de grandes dimensões caiu sobre os telhados de três casas na Vila Mariana, em São Paulo, e pegou fogo na manhã deste domingo.
O chamado foi registrado por volta das 9h (horário local). O incêndio foi controlado pelas autoridades e também pelos moradores, que usaram mangueiras de suas residências, informou o g1.
Ainda segundo o portal, ao avistar o balão sobrevoando a região, os moradores acionaram a Polícia Militar.
De acordo com as autoridades, não houve registro de feridos.
Antes de cair, o balão chegou a ficar preso na antena de um outro prédio da vizinhança.
Os bombeiros, por sua vez, recolheram o que restou do balão.
09h00 – Queda de balão, na Rua Coronel Lisboa, 139 – Vila Mariana, queda de balão sobre 03 residências, fogo extinto pela guarnição do CB, acionado perícia e, Enel. empenho de 01 viatura #193R.— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 5, 2025
Balão caindo na região da Vila Mariana/Ibirapuera em São Paulo.— Pitacos do Sofá (@pitacodosofa) October 5, 2025
Cruzou todo o corredor de Congonhas na queda.@aero_in pic.twitter.com/4MzoNRTtJf
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram tanto o balão antes da queda quanto o momento em que ele pega fogo sobre os telhados das casas.
Veja o vídeo na galeria acima.
