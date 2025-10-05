Balão cai sobre telhados de residências e pega fogo em São Paulo; vídeo

© MineMe90755544

05/10/2025

Um balão de grandes dimensões caiu sobre os telhados de três casas na Vila Mariana, em São Paulo, e pegou fogo na manhã deste domingo.

O chamado foi registrado por volta das 9h (horário local). O incêndio foi controlado pelas autoridades e também pelos moradores, que usaram mangueiras de suas residências, informou o g1.

Ainda segundo o portal, ao avistar o balão sobrevoando a região, os moradores acionaram a Polícia Militar.

De acordo com as autoridades, não houve registro de feridos.

Antes de cair, o balão chegou a ficar preso na antena de um outro prédio da vizinhança.

Os bombeiros, por sua vez, recolheram o que restou do balão.

09h00 – Queda de balão, na Rua Coronel Lisboa, 139 – Vila Mariana, queda de balão sobre 03 residências, fogo extinto pela guarnição do CB, acionado perícia e, Enel. empenho de 01 viatura #193R. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 5, 2025

Balão caindo na região da Vila Mariana/Ibirapuera em São Paulo.

Cruzou todo o corredor de Congonhas na queda.@aero_in pic.twitter.com/4MzoNRTtJf — Pitacos do Sofá (@pitacodosofa) October 5, 2025

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram tanto o balão antes da queda quanto o momento em que ele pega fogo sobre os telhados das casas.

Veja o vídeo na galeria acima.

