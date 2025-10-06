Metanol: sobe para 225 casos de intoxicação no BR; novo estado na lista

© Getty

O Ministério da Saúde atualizou neste domingo (5) os dados sobre o surto de intoxicação por metanol no país. Segundo o balanço, há 225 registros, sendo 16 casos confirmados com duas mortes e 209 ainda sob investigação, incluindo 13 óbitos em análise.

O estado de São Paulo concentra a maioria das notificações, com 14 casos confirmados e 178 em apuração. As duas mortes confirmadas ocorreram na capital paulista: a de um homem de 54 anos, no dia 15 de setembro, e a de outro, de 46 anos, confirmada no sábado (4). Fora da capital, há registros em São Bernardo do Campo, Guarulhos e Itapecerica da Serra.

Outros estados também investigam mortes suspeitas, três em Pernambuco, e uma em Mato Grosso do Sul, Paraíba e Ceará. Casos em Bahia e Espírito Santo foram descartados. Ao todo, há notificações em 13 estados e no Distrito Federal, conforme dados enviados pelas secretarias estaduais ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).

Recomendações aos consumidores

O Procon-SP e a Anvisa alertam para os riscos de bebidas adulteradas e orientam a população a comprar apenas em estabelecimentos de confiança e a desconfiar de preços muito abaixo do mercado.

Entre as recomendações estão:

Evitar produtos com lacre irregular, rótulo torto, erros de ortografia ou sem CNPJ;

Não realizar testes caseiros (como cheirar, provar ou tentar queimar o líquido);

Observar sintomas após o consumo: visão turva, tontura, náusea e dor de cabeça intensa são sinais de possível intoxicação;

Buscar atendimento médico imediato, pois o socorro nas primeiras seis horas após os sintomas é decisivo para evitar sequelas graves.

Casos suspeitos devem ser comunicados ao Disque-Intoxicação (0800 722 6001), à Vigilância Sanitária local, à Polícia Civil e ao Procon.

O Procon-SP informou que intensificará as fiscalizações em bares, restaurantes e adegas, em parceria com o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

Risco e prevenção

De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), o consumidor deve sempre verificar o selo do IPI e o registro do Ministério da Agricultura (MAPA) no rótulo. O órgão também alerta que bebidas importadas precisam conter informações em português e que alterações de gosto, cor ou odor podem indicar adulteração.

O metanol, álcool tóxico usado em combustíveis e solventes, pode causar cegueira, falência renal e morte se ingerido. O produto não tem cheiro nem sabor distintos, o que o torna especialmente perigoso quando misturado a bebidas alcoólicas falsificadas.